Уверенные новички и прогрессирующее большинство. «Донбасс» очень солидно провел первый предсезонный турнир

И дело не только в самой победе на Мемориале Забойника

Послесловие

Фото - ХК Донбасс

Донецкий «Донбасс» триумфально начал подготовку к новому сезону, во второй раз в истории став победителем традиционного предсезонного турнира Мемориал Павла Забойника в словацком Зволене.

Имея добрую половину новичков в составе во всех линиях, «Донбасс» одержал три победы в основное время над молодежной сборной Словакии (6:3), «Банской Быстрицей» (4:1) и чемпионом Словакии «Зволеном» (4:2).

В каждом из матчей «Донбассу» пришлось демонстрировать волевые качества, поскольку от всех трех соперников команда Павла Микульчика пропускала первой. Главный тренер уже после заключительного матча на турнире отметил, что в какой-то степени это и помогало раскрыть весь текущий потенциал команды.

«Опять первыми пропустили, но может нам после этого и лучше играется – более собрано получается. Вовремя забили хорошие голы, потерпели, не отвечали на провокации, с судьями старались не разговаривать. Ребята отдавались полностью игре, работали по заданию, им спасибо и всему коллективу нашему также благодарность».

Фото - ХК Донбасс Фото - ХК Донбасс

Несмотря на то, что Мемориал Забойника – очень скоротечный турнир, «Донбасс» успел улучшить некоторые моменты еще за эти три дня. То, что больше всего бросилось в глаза в последнем матче – игра в неравных составах.

Если еще после матча против «Банской Быстрицы» Олег Шишлянников отмечал, что большинство не работает с той эффективностью, с которой хотелось бы, то уже на следующий день «Донбасс» забросил три из четырех своих шайб, имея численное преимущество. И, в свою очередь, сам при недокомплекте не пропустил ни разу. Причем важно то, что забросить удалось обеим спецбригадам большинства.

Стоит отметить, что уже на Мемориале Забойника, судя по всему, Микульчик определился с теми сочетаниями, которые будет использовать в первых официальных матчах нового сезона. Сыгранную еще в прошлом сезоне тройку Сигарев – Бирюков – Шишлянников он разбивать не стал, а вот новичков Пересунько и Морозова отправил на края к Захарову, а к привычной по прошлом году связке Туркин – Захаров присоединился прибывший из минской «Юности» Стефанович.

Михаил Стефанович / Фото - ХК Донбасс Михаил Стефанович / Фото - ХК Донбасс

Ротация по ходу турнира была только в четвертом звене. На то, чтобы в нем закрепиться, претендуют сразу четыре игрока: Даниленко, Коренчук, Буценко и Разумов. Все четверо отыграли по два матча в Зволене, поэтому окончательно эта тройка сформируется, судя по всему, уже после Кубка Донбасса.

В линии защиты, судя по всему, Микульчик уверен только в двух парах. Ногачев на старте сезона будет играть с Пангеловым-Юлдашевым, а новички Смерек и Жульдиков составили надежную первую пару, сразу же продемонстрировав неплохую сыгранность и хладнокровность действий.

Джейлен Смерек / Фото - ХК Донбасс Джейлен Смерек / Фото - ХК Донбасс

Еще один новичок Соколовский не впечатлил, совершив несколько грубых ошибок по ходу турнира, и, судя по всему, будет бороться за место в составе с Андрейкивым, Фирсовым, Герциком и Григорьевым, только последний из которых на турнире в Словакии получил 100% игрового времени.

Два матча на турнире (причем два последних, в том числе, и ключевой против «Зволена») в воротах отыграл Андрей Макаров. И пока что он смотрится посолиднее Яниса Вориса, но точку во вратарском вопросе тоже поставит Кубок Донбасса.

Кроме того, сам Микульчик признался, что в команде еще будут новые люди, так что до старта в Лиге чемпионов 3 сентября изменения могут коснуться даже, казалось бы, устоявшихся сочетаний.

Фото - ХК Донбасс Фото - ХК Донбасс

Лучшими бомбардирами «Донбасса» на Мемориале Забойника стали сразу четыре игрока: Александр Пересунько (2+2), Олег Шишлянников (2+2), Виталий Лялька (2+2) и Виктор Туркин (1+3). Все они – представители трех разных звеньев, и, судя по всему, Микульчик и нацелен выстроить команду таким образом, чтобы угроза исходила от всех сочетаний, и не было ярко выраженных атакующих виртуозов и «таскальщиков рояля».

Отдельно нужно выделить то, насколько быстро в состав влились новички. Очень солидный турнир провели Пересунько и Стефанович, а Смерек впечатлил не только двумя заброшенными шайбами, но и уверенной игрой в собственной зоне, скоростью и умением в любых ситуациях страховать партнеров.

Первый этап подготовки, как сказал сам Микульчик, пройден на отлично, на очереди второй – уже на домашнем турнире Кубок Донбасса. Первые матчи пройдут уже менее чем через неделю – 27 августа.