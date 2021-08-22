Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Уверенные новички и прогрессирующее большинство. «Донбасс» очень солидно провел первый предсезонный турнир

И дело не только в самой победе на Мемориале Забойника
Хоккей УХЛ
14:05
Уверенные новички и прогрессирующее большинство. «Донбасс» очень солидно провел первый предсезонный турнир Послесловие
Фото - ХК Донбасс

Донецкий «Донбасс» триумфально начал подготовку к новому сезону, во второй раз в истории став победителем традиционного предсезонного турнира Мемориал Павла Забойника в словацком Зволене.

Имея добрую половину новичков в составе во всех линиях, «Донбасс» одержал три победы в основное время над молодежной сборной Словакии (6:3), «Банской Быстрицей» (4:1) и чемпионом Словакии «Зволеном» (4:2).

В каждом из матчей «Донбассу» пришлось демонстрировать волевые качества, поскольку от всех трех соперников команда Павла Микульчика пропускала первой. Главный тренер уже после заключительного матча на турнире отметил, что в какой-то степени это и помогало раскрыть весь текущий потенциал команды.

«Опять первыми пропустили, но может нам после этого и лучше играется – более собрано получается. Вовремя забили хорошие голы, потерпели, не отвечали на провокации, с судьями старались не разговаривать. Ребята отдавались полностью игре, работали по заданию, им спасибо и всему коллективу нашему также благодарность».

Фото - ХК Донбасс
Фото - ХК Донбасс

Несмотря на то, что Мемориал Забойника – очень скоротечный турнир, «Донбасс» успел улучшить некоторые моменты еще за эти три дня. То, что больше всего бросилось в глаза в последнем матче – игра в неравных составах.

Если еще после матча против «Банской Быстрицы» Олег Шишлянников отмечал, что большинство не работает с той эффективностью, с которой хотелось бы, то уже на следующий день «Донбасс» забросил три из четырех своих шайб, имея численное преимущество. И, в свою очередь, сам при недокомплекте не пропустил ни разу. Причем важно то, что забросить удалось обеим спецбригадам большинства.

Стоит отметить, что уже на Мемориале Забойника, судя по всему, Микульчик определился с теми сочетаниями, которые будет использовать в первых официальных матчах нового сезона. Сыгранную еще в прошлом сезоне тройку Сигарев – Бирюков – Шишлянников он разбивать не стал, а вот новичков Пересунько и Морозова отправил на края к Захарову, а к привычной по прошлом году связке Туркин – Захаров присоединился прибывший из минской «Юности» Стефанович.

Михаил Стефанович / Фото - ХК Донбасс
Михаил Стефанович / Фото - ХК Донбасс

Ротация по ходу турнира была только в четвертом звене. На то, чтобы в нем закрепиться, претендуют сразу четыре игрока: Даниленко, Коренчук, Буценко и Разумов. Все четверо отыграли по два матча в Зволене, поэтому окончательно эта тройка сформируется, судя по всему, уже после Кубка Донбасса.

В линии защиты, судя по всему, Микульчик уверен только в двух парах. Ногачев на старте сезона будет играть с Пангеловым-Юлдашевым, а новички Смерек и Жульдиков составили надежную первую пару, сразу же продемонстрировав неплохую сыгранность и хладнокровность действий.

Джейлен Смерек / Фото - ХК Донбасс
Джейлен Смерек / Фото - ХК Донбасс

Еще один новичок Соколовский не впечатлил, совершив несколько грубых ошибок по ходу турнира, и, судя по всему, будет бороться за место в составе с Андрейкивым, Фирсовым, Герциком и Григорьевым, только последний из которых на турнире в Словакии получил 100% игрового времени.

Два матча на турнире (причем два последних, в том числе, и ключевой против «Зволена») в воротах отыграл Андрей Макаров. И пока что он смотрится посолиднее Яниса Вориса, но точку во вратарском вопросе тоже поставит Кубок Донбасса.

Кроме того, сам Микульчик признался, что в команде еще будут новые люди, так что до старта в Лиге чемпионов 3 сентября изменения могут коснуться даже, казалось бы, устоявшихся сочетаний.

Фото - ХК Донбасс
Фото - ХК Донбасс

Лучшими бомбардирами «Донбасса» на Мемориале Забойника стали сразу четыре игрока: Александр Пересунько (2+2), Олег Шишлянников (2+2), Виталий Лялька (2+2) и Виктор Туркин (1+3). Все они – представители трех разных звеньев, и, судя по всему, Микульчик и нацелен выстроить команду таким образом, чтобы угроза исходила от всех сочетаний, и не было ярко выраженных атакующих виртуозов и «таскальщиков рояля».

Отдельно нужно выделить то, насколько быстро в состав влились новички. Очень солидный турнир провели Пересунько и Стефанович, а Смерек впечатлил не только двумя заброшенными шайбами, но и уверенной игрой в собственной зоне, скоростью и умением в любых ситуациях страховать партнеров.

Первый этап подготовки, как сказал сам Микульчик, пройден на отлично, на очереди второй – уже на домашнем турнире Кубок Донбасса. Первые матчи пройдут уже менее чем через неделю – 27 августа.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Донбасс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Туркин: «На турнир ехали, чтобы проверить наши силы на европейском уровне»
Туркин: «На турнир ехали, чтобы проверить наши силы на европейском уровне»
Хоккей Хоккей в Европе
12:37
«Донбасс» во второй раз в истории выиграл Мемориал Павла Забойника
«Донбасс» во второй раз в истории выиграл Мемориал Павла Забойника
Хоккей Хоккей в Европе
21 августа 20:20
«Донбасс» играет за трофей против «Зволена». Видео трансляция Мемориала Павла Забойника
«Донбасс» играет за трофей против «Зволена». Видео трансляция Мемориала Павла Забойника
Хоккей Хоккей в Европе
21 августа 17:58
«Донбасс» обыграл «Банску Быстрицу» на Мемориале Павла Забойника
«Донбасс» обыграл «Банску Быстрицу» на Мемориале Павла Забойника
Хоккей
20 августа 16:25
Голкипер «Донбасса»: «Все ребята в матче со Словакией полностью отдавались на льду»
Голкипер «Донбасса»: «Все ребята в матче со Словакией полностью отдавались на льду»
Хоккей УХЛ
19 августа 19:51
Микульчик: «Начало проспали – пока не в идеальной форме, так что будем дорабатывать»
Микульчик: «Начало проспали – пока не в идеальной форме, так что будем дорабатывать»
Хоккей УХЛ
19 августа 18:57

Новости: Хоккей

Уверенные новички и прогрессирующее большинство. «Донбасс» очень солидно провел первый предсезонный турнир
Послесловие
Уверенные новички и прогрессирующее большинство. «Донбасс» очень солидно провел первый предсезонный турнир
УХЛ
14:05
Туркин: «На турнир ехали, чтобы проверить наши силы на европейском уровне»
Туркин: «На турнир ехали, чтобы проверить наши силы на европейском уровне»
Хоккей в Европе
12:37
Микульчик: «Банска Быстрица» и «Зволен» – очень хорошие команды, примерно такого же уровня соперники нас ждут в групповом раунде Лиги чемпионов»
Микульчик: «Банска Быстрица» и «Зволен» – очень хорошие команды, примерно такого же уровня соперники нас ждут в групповом раунде Лиги чемпионов»
Хоккей в Европе
10:42
Капитан «Кременчуга» рассказал, почему решил покинуть клуб
Капитан «Кременчуга» рассказал, почему решил покинуть клуб
УХЛ
21 августа 21:50
«Донбасс» во второй раз в истории выиграл Мемориал Павла Забойника
«Донбасс» во второй раз в истории выиграл Мемориал Павла Забойника
Хоккей в Европе
21 августа 20:20
Киселев объявил о расставании с «Кременчугом»
Киселев объявил о расставании с «Кременчугом»
УХЛ
21 августа 18:44
«Донбасс» играет за трофей против «Зволена». Видео трансляция Мемориала Павла Забойника
«Донбасс» играет за трофей против «Зволена». Видео трансляция Мемориала Павла Забойника
Хоккей в Европе
21 августа 17:58
«Сокол» разгромно проиграл «Гомелю», ведя 3:0
«Сокол» разгромно проиграл «Гомелю», ведя 3:0
21 августа 15:40
«Кременчуг» второй раз за два дня обыграл «Краматорск»
«Кременчуг» второй раз за два дня обыграл «Краматорск»
УХЛ
21 августа 12:30
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
98
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости