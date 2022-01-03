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В Чехии отреагировали на скандал в самолете. Если коротко – во всем виноваты россияне

Обе сборные сняли с рейса Калгари – Франкфурт
Хоккей МЧМ-2022
21:04
В Чехии отреагировали на скандал в самолете. Если коротко – во всем виноваты россияне
Фото: Martin Voltr

29 декабря Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отметить молодежный чемпионат мира в Канаде.

Уже после этого разгорелся скандал, связанный с тем, что сборные Чехии и России не сумели вылететь к себе домой на запланированном рейсе Калгари – Франкфурт из-за того, что в последний момент их сняли с самолета.

Известные российские журналисты заявили, что основная вина за это лежит на чешской делегации:

«Источники говорят, что наши вообще не пили и не снимали маски. Чехи виноваты, а сняли обе команды. Но Зубов (главный тренер сборной России – прим.) реально курил. Правда, не в самолете», – выдал версию российский журналист Алексей Шевченко.

Однако у чехов своя версия произошедшего. На сайте сайт hokej.cz вышла новость, в которой говорится, что чешская делегация была снята с рейса, потому что была одета в такие же свитера, что и российская, а стражи порядка не стали разбираться, кто же на самом деле «дебоширил».

Сергей Остапенко
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