В «Калгари» настоящая эпидемия. В COVID-протокол НХЛ попали 30 хоккеистов
В НХЛ обновили COVID-протокол, в который вошли более 30 игроков с обнаруженным коронавирусом и с подозрением на заражение.
«Калгари»: Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Брэд Ричардсон, Адам Ружичка, Крис Танев, Никита Задоров, Ноа Ханифин, Милан Лулич, Шон Монахан.
«Каролина»: Себастьян Ахо, Сет Джарвис.
«Детройт»: Марк Стаал.
«Лос-Анджелес»: Блейк Лизотт.
«Монреаль»: Брендан Галлахер, Сами Нику.
«Нэшвилл»: Райан Джохансен.
«Нью-Джерси»: Нико Хишир, Райан Грейвз, Кристиан Ярош.
«Сиэтл»: Колин Блэквелл, Янни Гурд, Райли Шихан.
«Сент-Луис»: Джордан Биннингтон.
«Вашингтон»: Ник Дауд, Гарнэт Хэтэуэй, Тревор ван Римсдайк.
«Бостон»: Брэд Маршан, Крэйг Смит.
«Нью-Йорк»: Мэтью Барзал.
«Ванкувер»: Люк Шенн, Юхо Ламмикко.
«Эдмонтон»: Райан Маклауд.
«Колорадо»: Дэвон Тоувз, Райан Ломберг.
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