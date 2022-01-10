В КХЛ решили не останавливать чемпионат из-за коронавируса

В лиге вместо паузы собираются оперативно реагировать на пандемию

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса COVID-19.



Соответствующее решение было принято 10 января на совещании с участием руководителей лиги.

На совещании решили не останавливать сезон, а оперативно реагировать на случаи заражения COVID-19.

На 11 января запланирована видеоконференция со всеми клубами КХЛ, где обсудят нынешнюю ситуацию и дальнейших действия.

Отметим, что сейчас на карантине находятся «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА и рижское «Динамо».