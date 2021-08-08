В Краматорске завершается подготовка арены к старту сезона

Уже 9 августа там проведет тренировку «Донбасс»





Фото: ХК Донбасс

На Ледовой арене в Краматорске завершаются подготовительные работы к старту нового сезона. Об этом сообщила пресс-служба «Донбасса».











Напомним, ранее арене стала домашней для «Донбасса». Также там играет «Краматорск».

9 августа команда Павла Микульчика должна провести на арене первую тренировку и будет готовиться к новому сезону. Затем с 19 по 21 августа команда сыграет на первом предсезонном турнире – Мемориал Павла Зайбоника.