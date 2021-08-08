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В Краматорске завершается подготовка арены к старту сезона

Уже 9 августа там проведет тренировку «Донбасс»

Хоккей УХЛ
16:05
В Краматорске завершается подготовка арены к старту сезона
Фото: ХК Донбасс

На Ледовой арене в Краматорске завершаются подготовительные работы к старту нового сезона. Об этом сообщила пресс-служба «Донбасса».



Напомним, ранее арене стала домашней для «Донбасса». Также там играет «Краматорск».

9 августа команда Павла Микульчика должна провести на арене первую тренировку и будет готовиться к новому сезону. Затем с 19 по 21 августа команда сыграет на первом предсезонном турнире – Мемориал Павла Зайбоника.

Карен Агабекян
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