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02:00 Флорида Пантерс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
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В Лиге чемпионов определились все полуфинальные пары

Действующий чемпион «Фрелунда» продолжает борьбу за титул

Хоккей Лига чемпионов
15 декабря 07:49
В Лиге чемпионов определились все полуфинальные пары
Фото: ХЛЧ

В хоккейной Лиге чемпионов прошли четвертьфиналы, по итогам которых определились полуфинальные пары турнира.

«Мюнхен» по итогам двух матчей оказался сильнее «Лукко» (2:2, 2:1), «Таппара» обыграла «Руан» (3:3, 4:0), «Рёгле» выиграл у «Спарты» (5:2, 1:3), а «Фрелунда» у «Лександа» (5:2, 3:3).

«Рёгле» – «Спарта» 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)


«Фрелунда» – «Лександ» 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)


«Руан» – «Таппара» 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)


«Мюнхен» – «Лукко» 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)


Полуфинальные пары:

«Мюнхен» – «Таппара»

«Рёгле» – «Фрелунда»

Первый полуфинальные матчи пройдут 4 января, а ответные 11 января.

Карен Агабекян
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Теги

Руан (хоккей) Фрелунда

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