Бывший соперник «Донбасса» всухую обыграл шведов, «Фрелунда» забросила 10 шайб и другие результаты стартовых матчей плей-офф ХЛЧ
В Лиге чемпионов определились все полуфинальные пары
Действующий чемпион «Фрелунда» продолжает борьбу за титул
15 декабря 07:49
Фото: ХЛЧ
В хоккейной Лиге чемпионов прошли четвертьфиналы, по итогам которых определились полуфинальные пары турнира.
«Мюнхен» по итогам двух матчей оказался сильнее «Лукко» (2:2, 2:1), «Таппара» обыграла «Руан» (3:3, 4:0), «Рёгле» выиграл у «Спарты» (5:2, 1:3), а «Фрелунда» у «Лександа» (5:2, 3:3).
«Рёгле» – «Спарта» 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
«Фрелунда» – «Лександ» 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
«Руан» – «Таппара» 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
«Мюнхен» – «Лукко» 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Полуфинальные пары:
«Мюнхен» – «Таппара»
«Рёгле» – «Фрелунда»
Первый полуфинальные матчи пройдут 4 января, а ответные 11 января.
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