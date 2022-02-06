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В Матче звезд НХЛ Столичный дивизион победил Центральный

Атлантический и Тихоокеанский уступили в полуфиналах
Хоккей НХЛ
08:49
В Матче звезд НХЛ Столичный дивизион победил Центральный

В Лас-Вегасе в Матче звезд НХЛ команда Столичного дивизиона обыграла Центральный дивизион со счетом 5:3.

Отметим, что в полуфинале Матча звезд команда Атлантического дивизиона уступила сборной Центрального (5:8), а команда Центрального дивизиона обыграла сборную Тихоокеанского (6:4).

НХЛ. Матч звезд. Финал

Столичный дивизион – Центральный дивизион 5:3 (4:2, 1:1)

Шайбы:

1:0 Кузнецов (Андерсен), 00:27

1:1 Келлер (Йоси, Павелски), 01:38

2:1 Жиру (Веренски) 03:33

3:1 Крайдер (Хьюз), 04:50

3:2 Кадри (Кайру), 05:27

4:2 Хьюз (Ахо), 07:55

4:3 Павелски (Капризов), 11:19

5:3 Жиру (Гюнцель, Веренски) 12:42

Вратари: Андерсен (Джерри, 10:00) – Тальбо (Сарос, 10:00)

Карен Агабекян
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