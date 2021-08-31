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В Молодежной хоккейной лиге сыграют 8 команд

Участие в турнире примут спортсмены 2002-2005 года рождения
Хоккей УХЛ
14:37
В Молодежной хоккейной лиге сыграют 8 команд
фото - УХЛ

В первом сезоне новосозданной Молодежной хоккейной лиге примут участие 8 команд. Об этом сообщил спортивный директор Федерации хоккея Украины Юрий Кириченко.

Заявки на участие в соревновании подали киевские «Сокол» и «Льдинка», харьковский ЦОП-СДЮСШОР, Днепровский «Приднепровск», донецкая «Молодая Гвардия», калушский «Легион», броварской «Белый Барс – БСФК», а также хоккейный клуб «Кременчуг».

Участие в соревновании примут спортсмены 2002-2005 годов рождения. Также к участию будут допущены вратари-граждане Украины 2001 года.

Отметим, что спортсмены команд фарм-клубов смогут параллельно участвовать в национальном чемпионате без оформления дополнительных переходов. Старт чемпионата запланирован на начало октября.

Предсезонный турнир молодежных команд ранее выиграла «Молодая Гвардия».

Антон Кривенко
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Теги

Молодая Гвардия Сокол (Киев) Ледяные Волки

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