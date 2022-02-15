В национальных цветах: капитан «Донбасса» стилизовал коньки в честь Дня единения
В национальных цветах: капитан «Донбасса» стилизовал коньки в честь Дня единения
Сегодня дончане сыграют с «Мариуполем»
15:08
Фото: пресс-служба Суперлиги
Капитан «Донбасса» Виктор Захаров перед матчем с «Мариуполем» стилизовал свои коньки – дизайн в цветах национального флага Украины форвард выбрал в честь Дня единения Украины, который будет отмечаться 16 февраля. Фото коньков Захаров опубликовал в своем Instagram:
«Ковзани на гру з ХК «Маріуполь» на честь Дня єднання».
Напомним, что матч «Донбасс» – «Мариуполь» состоится сегодня, 15 февраля, в 18:00. Встречу в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
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