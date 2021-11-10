В ожидании дебютной победы с новым тренером. Сборная Украины в Будапеште проведет первые матчи сезона

Соперниками на Euro Hockey Challenge будут Италия и Венгрия

Превью

Сборная Украины провела тренировочный сбор в Броварах / Фото - ФХУ

Национальная сборная Украины по хоккею впервые после майского турнира в Словении собралась на тренировочный сбор и уже в конце этой недели сыграет на первом в текущем сезоне Euro Hockey Challenge в Будапеште. Эти соревнования станут первым этапом подготовки к ЧМ-2022, который в конце апреля – начале мая следующего года пройдет в польском Катовице.

С 8 по 10 ноября команда под руководством Вадима Шахрайчука тренировалась в Броварах, прежде чем отправиться в Венгрию, где 12 ноября она встретится со сборной Италии, а уже на следующий день – с хозяевами турнира. Тренерский штаб после нескольких тренировок определил 22 игроков, которые и отправились в Будапешт.

Правда, несколько хоккеистов пропустили этот сбор из-за повреждений и болезни. Нападающий «Сокола» Богдан Ступак по-прежнему не вернулся на лед после травмы, полученной как раз во время выступления за сборную Украины в мае, не сыграв в этом сезоне еще ни одного матча. Его одноклубник Виктор Андрущенко, а также нападающие «Донбасса» Феликс Морозов и Глеб Кривошапкин сдали положительные тесты на коронавирус и отправились на восстановление. Защитник дончан Андрей Григорьев, а также форвард «Мариуполя» Сергей Бабинец получили травмы во время матчей за свои клубы и не смогли приехать в расположение сборной.

Еще два игрока были отцеплены от состава после тренировочного сбора: вратарь «Сокола» Артур Оганджанян не полетел в Будапешт из-за решения тренерского штаба, а защитнику киевлян Владиславу Герцику помешало состояние здоровья.

Таким образом, цвета сборной в Будапеште будут защищать 22 хоккеиста:

Вратари: Дмитрий Кубрицкий («Сокол»), Олег Петров («Рулав Одд»);

Защитники: Виталий Андрейкив («Донбасс»), Денис Матусевич («Мариуполь»), Филипп Пангелов-Юлдашев («Донбасс»), Иван Сысак («Сокол»), Павел Таран («Краматорск»), Евгений Ратушный («Днепр»), Всеволод Толстушко («Кременчуг»)

Нападающие: Роман Благой («Мариуполь»), Никита Буценко («Донбасс»), Алексей Ворона («Кременчуг»), Тимур Гриценко («Кременчуг»), Иван Савченко («Кременчуг»), Вадим Мазур («Мариуполь»), Виктор Захаров («Донбасс»), Илья Коренчук («Донбасс»), Александр Костиков («Мариуполь»), Виталий Лялька («Донбасс»), Андрей Михнов («Сокол»), Дмитрий Нименко («Сокол»), Александр Пересунько («Донбасс»).

Фото - ФХУ Фото - ФХУ

Турнир в Будапеште станет вторым для сборной Украины под руководством Вадима Шахрайчука. В конце мая этого года в Словении команда проиграла все пять матчей, набрав только одно очко, зацепив ничью в основное время во встрече с поляками. Сам наставник верит в то, что первую победу в качестве главного тренера сборной удастся добыть в Будапеште.

«Италия – команда из топ-дивизиона, – сказал в комментарии XSPORT Шахрайчук. – Поэтому ждем этот матч, хочется увидеть, в каком состоянии наша команда. В каком состоянии наш хоккей. Надеемся, что болельщикам не будет стыдно за нашу команду. С Венгрией все то же. У нас одна задача – победа. Можете у любого игрока спросить. Италия, Венгрия, Польша. Задача только одна – побеждать. А там уже готовы или не готовы. Ну я могу заверить, что все будут выходить – как хоккеисты, так и тренерский штаб – и от начала и до конца делать максимум, чтобы был положительный результат. Хотелось бы победить для болельщиков. Фанаты уже соскучились по победам сборной Украины. Да, команды сильные, но будем выходить и биться. А там уже кто сильнее, тот и победит».

Вадим Шахрайчук / Фото - ФХУ Вадим Шахрайчук / Фото - ФХУ

Оба соперника сборной Украины на турнире в Будапеште располагаются выше нее в хоккейной иерархии. Сборная Италии является командой топ-дивизиона – несмотря на последнее место на ЧМ-2021 в Риге, она сохранила свою прописку, поскольку в этом году никто не вылетал – чемпионат мира в Дивизионе IA в 2021 году не проводился.

Не смогли пробиться итальянцы и на Олимпийские игры-2022 в Пекине, проиграв все три матча в финальной стадии отбора Латвии, Франции и Венгрии с общим счетом 1:10. Тот турнир проходил в Риге, и матч будущих соперников Украины по Еврочелленджу закончился победой венгров со счетом 2:1. Однако это тоже не помогло пройти им на Олимпиаду – в Пекине сыграют латыши.

На турнир в Будапешт итальянцы привезут очень молодой состав, собранный на скорую руку. Команда выступит на Euro Hockey Challenge без своих главных звезд, а ее средний состав составит всего 24 года.

«Мы едем в Будапешт с молодой командой, – сказал главный тренер итальянцев Грег Айрлэнд, – и наша главная цель – накопить полезный опыт на будущее. Для многих молодых игроков это будет возможность показать себя и понять, что значит играть на международном уровне».

Сразу несколько игроков сборной Италии – защитники Марко Дефранческо и Дилан Ди Перна, а также нападающие Джозеф Мицци, Марко Санна и Даниэль Тедеско в Будапеште дебютирут в составе национальной команды.

В последний раз сборные Украины и Италии пересекались на Еврочеллендже в Польше в феврале 2017 года – тогда победили украинцы со счетом 4:3 в серии послематчевых бросков благодаря голам Павла Тарана, Шамиля Рамазанова и Никиты Буценко.

На официальном уровне последняя встреча Украины и Италии датирована апрелем 2015 года – тогда на чемпионате мира в Дивизионе IA в овертайме победили итальянцы – 2:1.

Состав сборной Италии на турнир в Будапеште (фото кликабельно):

В последний раз с Венграми сборная Украины играла в декабре 2019 года на международном турнире в Будапеште. В матче за 5 место турнира победили хозяева – 4:2.

На данный момент Венгрия – команда Дивизиона IA чемпионата мира. В последний раз она обыгрывала Украину на мировом первенстве в Киеве в апреле 2017 года – тот матч закончился со счетом 5:3, а команда Александра Савицкого по итогам того турнира опустилась в Дивизион IB и пока что из него не поднималась наверх.

На домашнем Еврочеллендже, в отличие от итальянцев, венгры сыграют практически боевым составом, включая главных звезд, выступающих в европейских топ-чемпионатах – нападающего Вилмоша Галло из шведского «Лулео» и центрфорварда финского «Ильвеса» Балаша Себока. Также выступит на этом турнире и один из сильнейших венгерских нападающих своего поколения Янош Хари, который забивал Украине в том памятном матче в Киеве.

Стоит отметить также первый вызов в национальную сборную Венгрии финского нападающего Расмуса Кулмана из «Ференцвароша», который уже принял венгерское гражданство и вскоре будет иметь возможность выступать за сборную Венгрии на турнирах под эгидой IIHF.

Состав сборной Венгрии на турнир в Будапеште (фото кликабельно):



Напомним, на чемпионате мира в Дивизионе IA в следующем году соперниками сборной Украины станут команды Эстонии, Литвы, Японии, Польши и Сербии.