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В первой игре после Матча звезд «Торонто» в овертайме дожал «Каролину»

«Оттава» разобралась с «Нью-Джерси»
Хоккей НХЛ
07:29
В первой игре после Матча звезд «Торонто» в овертайме дожал «Каролину»
Фото: Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Нью-Джерси» 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Хишир (Братт, Сиверсон) 11:48 ГБ

1:1 Пол (Браун, Форментон) 16:51

2:1 Холден (Сэнфорд, Кастелиц) 27:54

3:1 Годетт (Шабо, Тирни) 28:03

4:1 Браун (Пол, Зуб) 51:58

Вратари: Мюррей – Доус

«Торонто» «Каролина» 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

Шайбы:

0:1 Нидеррайтер (Коул, Нечас) 13:08

1:1 Мэттьюс (Нюландер, Таварес) 36:16 ГБ

2:1 Мэттьюс (Райлли, Марнер) 39:37

2:2 Деанджело (Фаст, Славин) 40:08

2:3 Степан (Деанджело, Лоренц) 49:23

3:3 Марнер (Лильегрен) 54:12

4:3 Марнер (Райлли, Таварес) 62:51

Вратари: Мразек – Андерсен.

Напомним, что в НХЛ ранее прошел Матч звезд – победу завоевали представители Столичного дивизиона. Все самое интересное из конкурсов Матча звезд.

Олег Шумейко-младший
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