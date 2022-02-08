В первой игре после Матча звезд «Торонто» в овертайме дожал «Каролину»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» – «Нью-Джерси» 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Хишир (Братт, Сиверсон) 11:48 ГБ
1:1 Пол (Браун, Форментон) 16:51
2:1 Холден (Сэнфорд, Кастелиц) 27:54
3:1 Годетт (Шабо, Тирни) 28:03
4:1 Браун (Пол, Зуб) 51:58
Вратари: Мюррей – Доус
«Торонто» – «Каролина» 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)
Шайбы:
0:1 Нидеррайтер (Коул, Нечас) 13:08
1:1 Мэттьюс (Нюландер, Таварес) 36:16 ГБ
2:1 Мэттьюс (Райлли, Марнер) 39:37
2:2 Деанджело (Фаст, Славин) 40:08
2:3 Степан (Деанджело, Лоренц) 49:23
3:3 Марнер (Лильегрен) 54:12
4:3 Марнер (Райлли, Таварес) 62:51
Вратари: Мразек – Андерсен.
Напомним, что в НХЛ ранее прошел Матч звезд – победу завоевали представители Столичного дивизиона. Все самое интересное из конкурсов Матча звезд.
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