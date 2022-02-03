Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня накануне Пекина-2022
В первом хоккейном матче на Олимпийских играх США обыграли Финляндию
Еще до открытия ОИ-2022 уже начали соревноваться в женском хоккее
03 февраля 20:27
Фото: IIHF
На Олимпийских играх в Пекине женская сборная США в первом матче турнира победила Финляндию.
Хоккей. Олимпийские игры-2022. Женщины. Группа A
Финляндия – США 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
Шайбы:
0:1 Кессел (Хэрмон), 10:37
0:2 Карпентер (бол., Паннек, Данн), 13:00
0:3 Койн (Барнс), 25:32
0:4 Койн (Хэрмон, Брандт), 26:36
1:4 Тапани (бол., Лайтинен, Ниеминен), 43:15
1:5 Карпентер (Рок, Кессел), 48:01
2:5. Тапани (бол.), 57:40.
Вратари: Кейсала – Руни.