В противостоянии братьев Микульчиков «Донбасс» уверенно обыграл СК «Сокол»

Для дончан это уже четвертая победа в Суперлиге

Фото: ХК Донбасс

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч возглавляемый Олегом Микульчиком киевский СК «Сокол» проиграл донецкому «Донбассу», который тренирует его брат Павел Микульчик, со счетом 1:4.



В первом периоде дончане открыли счет во время большинства, когда точным броском отметился Олег Шишлянников.

Во втором периоде «Донбасс» смог перевести свое игровое преимущество на табло. Сначала Шишлянников оформил дубль, а затем Виктор Туркин забросил шайбу в меньшинстве. В концовке двадцатиминутки Марк Калейниковас сделал счет комфортным 0:4.

Начало третьего периода обозначилось тем, что Сергей Мельников размочил счет, но на большее СК «Сокол» не хватило – 1:4.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

СК «Сокол» – «Донбасс» 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

Шайбы:

0:1 – Шишлянников (Бирюков – бол.) – 06:49

0:2 – Шишлянников (Бирюков, Сигарев) – 22:49

0:3 – Туркин (Медведев – мен.) – 31:18

0:4 – Калейниковас (Медведев) – 38:48

1:4 – Мельников (Шуленин, Беляков – бол.) – 41:55

СК «Сокол»: Яковлев (Макаренко), Дорофеев-Мицкевич, Шахворостов-Костицын-Иванов, Халиков-Шуленин, Мельников-Олейник-Беляков, Фроленко-Петрухно, Амиров-Никоноров-Малухин, Курах, Хирса

«Донбасс»: Макаров (Ворис), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Морозов-Спруктс-Пересунько, Жульдиков-Кобелев, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Таран-Андрейкив, Туркин-Калейниковас-Медведев, Галыгин, Разумов-Даниленко-Захаров-Кривошапкин