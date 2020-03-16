В России хоккеист умер после попадания шайбы в голову. Это роковое стечение обстоятельств

Игрок скончался после трех дней в больнице

Тема дня

Тимур Файзутдинов / Фото - vk.com/dynamospb_mhl

Первый раунд плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) омрачился трагическим эпизодом.

Во втором матче серии между ярославским «Локо» и «Динамо» из Санкт-Петербурга шайба попала в голову защитнику динамовцев Тимуру Файзутдинову. Игрок упал на лед и покинул его только на носилках.

Трагическое попадание случилось после того, как игрок «Локо» пытался вбросить шайбу в зону – самая обыденная ситуация, причем шайба не летела с запредельной скоростью, как это может быть при броске по воротам.

Три дня 19-летний хоккеист боролся за жизнь в одной из больниц Ярославля, но утром 16 марта он скончался. Все расходы на лечение МХК «Динамо» взял на себя и до последнего выражал надежду, что хоккеиста удастся спасти.

«Для Тимура делается все возможное: в наличии имеются все необходимые лекарства и оборудование, им занимаются квалифицированные врачи. Все расходы клуб взял на себя. В данный момент «Динамо» не ведет сбор средств и не ищет медицинских специалистов. Остерегайтесь мошенников! Хоккейный клуб «Динамо» Санкт-Петербург выражает особую благодарность губернатору Ярославской области Миронову Дмитрию Юрьевичу, который лично контролирует всю ситуацию. В срочном порядке в Ярославль прибыли родители и руководство клуба. Особая просьба для представителей СМИ не беспокоить родителей и близких защитника лишними вопросами. Как только появится новая информация о состоянии Тимура, клуб опубликует ее в официальных источниках. Спасибо за вашу поддержку и надеемся на ваше понимание», – говорилось в заявлении клуба 15-го марта.

Еще за день до смерти Файзутдинова появилась информация, что его состояние критическое, а положительной динамики нет.

«При всем объеме интенсивной терапии, которую сейчас применяют реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет», – было сказано в сообщении.

Почему обычное попадание шайбы закончилось так трагично? Как заявил отец Тимура Рамиль в комментарии к одной из публикаций клуба, шайба попала в сонную артерию игроку. На повторе это разглядеть довольно тяжело, хотя вариант повреждения артерии есть даже в случае попадания шайбы в височную часть головы – там проходит ее внешняя часть.

Журналисты уже разобрались, что подвести игрока могла экипировка, которая не достаточно надежно закрывает часть головы в районе уха. Эта защита не является обязательной для игроков МХЛ старше 18-ти лет, точно такие же правила действуют и в НХЛ, поэтому ее носят далеко не все игроки. Судя по всему, некоторым она может доставлять дискомфорт, натирая уши во время интенсивного матча.

Вероятность попадания шайбы в этот участок головы довольно мала, но, когда это случается, это практически гарантированно приводит к очень серьезным последствиям. Судя по всему, Файзутдинова как раз и настигло такое трагическое стечение обстоятельств. Вполне вероятно, что именно после этого трагического случая доработка будет с двух сторон: организаторов соревнований в плане требований защиты головы, а также производителей хоккейной экипировки, которые должны обратить внимание на опасные зоны, чтобы игроки не подвергались риску серьезных травм в дальнейшем.