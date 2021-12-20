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19:00 СК Сокол - Донбасс -:- Запланирован
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02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
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05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс Перенесен

В России погиб молодой хоккеист

Жизнь игрока оборвалась в автомобильной аварии

Хоккей Хоккей в мире
20 декабря 20:53
В России погиб молодой хоккеист

В России в дорожно-транспортном происшествии погиб 19-летний защитник нижнекамского хоккейного клуба «Реактор» (молодежная команда «Нефтехимика» из КХЛ) Никита Мокеев.

Инцидент случился на трассе Казань – Оренбург после тренировки хоккеиста.

Известно, что после утренней тренировки игрок подвозил свою подругу на учебы в Казань. Хоккеист погиб на месте, а пассажирку автомобиля госпитализировали.

Карен Агабекян
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