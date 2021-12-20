Самолет «Шахтера» попал в ДТП
В России погиб молодой хоккеист
Жизнь игрока оборвалась в автомобильной аварии
20 декабря 20:53
В России в дорожно-транспортном происшествии погиб 19-летний защитник нижнекамского хоккейного клуба «Реактор» (молодежная команда «Нефтехимика» из КХЛ) Никита Мокеев.
Инцидент случился на трассе Казань – Оренбург после тренировки хоккеиста.
Известно, что после утренней тренировки игрок подвозил свою подругу на учебы в Казань. Хоккеист погиб на месте, а пассажирку автомобиля госпитализировали.
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