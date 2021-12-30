В российской молодежной сборной еще один случай заражения коронавирусом

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
01 января 2022г. 13:30
В находящейся в Канаде молодежной сборной России обнаружен еще один случай заражения коронавирусом.
Положительный тест на коронавирус сдал Данила Юров.
Теперь игрок должен провести 10 дней в Канаде на самоизоляции.
Напомним, в Канаде проходил чемпионат мира U20, который был преждевременно завершен из-за распространившихся случаев заражения коронавирусом.
Россиянам ранее было присуждено техническое поражение от сборной Словакии из-за положительного теста на коронавирус у Матвея Мичкова.
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