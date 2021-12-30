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02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс 5:3 Окончен
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс 2:3 Окончен
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 1:2 Окончен
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02:00 Словакия - Швейцария -:- Отменен
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23:30 Швейцария - Швеция -:- Отменен
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02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован

В российской молодежной сборной еще один случай заражения коронавирусом

Игроку придется провести 10 дней на самоизоляции
Хоккей МЧМ-2022
20:40
В российской молодежной сборной еще один случай заражения коронавирусом
Данила Юров

В находящейся в Канаде молодежной сборной России обнаружен еще один случай заражения коронавирусом.

Положительный тест на коронавирус сдал Данила Юров.

Теперь игрок должен провести 10 дней в Канаде на самоизоляции.

Напомним, в Канаде проходил чемпионат мира U20, который был преждевременно завершен из-за распространившихся случаев заражения коронавирусом.

Россиянам ранее было присуждено техническое поражение от сборной Словакии из-за положительного теста на коронавирус у Матвея Мичкова.

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