В российской молодежной сборной еще один случай заражения коронавирусом

Игроку придется провести 10 дней на самоизоляции

Данила Юров

В находящейся в Канаде молодежной сборной России обнаружен еще один случай заражения коронавирусом.



Положительный тест на коронавирус сдал Данила Юров.

Теперь игрок должен провести 10 дней в Канаде на самоизоляции.

Напомним, в Канаде проходил чемпионат мира U20, который был преждевременно завершен из-за распространившихся случаев заражения коронавирусом.

Россиянам ранее было присуждено техническое поражение от сборной Словакии из-за положительного теста на коронавирус у Матвея Мичкова.