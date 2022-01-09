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В «Рулав Одд» удивились заявлению ФХУ о переименовании клуба и снялись с УХЛ

Федерация хоккея «окрестила» клуб «Харьковскими Берсерками»
Хоккей УХЛ
08 января 23:06
В «Рулав Одд» удивились заявлению ФХУ о переименовании клуба и снялись с УХЛ
ХК Рулав Одд / фото - пресс-служба Клуба

В субботу, 8-го января, на официальном сайте Федерации хоккея Украины появилась новость о том, что ХК «Рулав Одд» продолжит выступления в УХЛ под новым названием «Харьковские Берсерки». Как сообщила ФХУ, такое решение было принято «из-за проблем, которые возникли у одного из основателей клуба», и теперь ХК будет возглавлять Павел Легачев.

Спустя несколько часов на официальной страничке «Рулав Одд» в Facebook пресс-служба команды опубликовала пост, в котором опровергла эту информацию с переименованием и вовсе заявила, что клуб вышел из УХЛ еще 3-го января.

Напомним, экс-игрок «Рулав Одд» Владислав Луговой перешел в ХК «Альтаир».

Михаил Рыбак
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Теги

Рулав Одд ФХУ

Комментарии 2

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9 января 2022г. 18:42
назвут клуб Zubko Cannabis and Drugs
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9 января 2022г. 18:39
зубко хочет переименовать, пусть себя называет Додик Одд
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