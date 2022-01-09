В «Рулав Одд» удивились заявлению ФХУ о переименовании клуба и снялись с УХЛ

Федерация хоккея «окрестила» клуб «Харьковскими Берсерками»

ХК Рулав Одд / фото - пресс-служба Клуба

В субботу, 8-го января, на официальном сайте Федерации хоккея Украины появилась новость о том, что ХК «Рулав Одд» продолжит выступления в УХЛ под новым названием «Харьковские Берсерки». Как сообщила ФХУ, такое решение было принято «из-за проблем, которые возникли у одного из основателей клуба», и теперь ХК будет возглавлять Павел Легачев.

Спустя несколько часов на официальной страничке «Рулав Одд» в Facebook пресс-служба команды опубликовала пост, в котором опровергла эту информацию с переименованием и вовсе заявила, что клуб вышел из УХЛ еще 3-го января.

Напомним, экс-игрок «Рулав Одд» Владислав Луговой перешел в ХК «Альтаир».