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В Словакии хотят дать гражданство тренеру, принесшего стране бронзу ОИ-2022
Рэмзи вошел в историю словацкого хоккея
22:28
Крэйг Рэмзи
Президент федерации хоккея Словакии Мирослав Шатан
в Twitter предложил дать главному тренеру сборной Крэйгу Рэмзи словацкое гражданство.
Ранее Рэмзи привел команду к первой в ее истории олимпийской медали – бронзе в Пекине.
«Кто считает хорошей идеей дать этому великому человеку словацкое гражданство?»
Отметим, что в матче за третье место Словакия выиграла у Швеции.Напомним, золотую медаль выиграла команда Финляндии, победившая ОКР.
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