В составе «Адлера» случилась вспышка Covid-19 перед матчем против «Фрелунды»

Поединок Лиги чемпионов покажет телеканал XSPORT+

Фото: пресс-служба Адлера

В составе немецкого клуба «Адлер Мангейм» случилась вспышка Covid-19. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В предстоящем матче 1/8-й финала Лиги чемпионов против «Фрелунды» чемпион Германии-2019 не сможет рассчитывать на ряд основных исполнителей, среди которых и лидер команды Маттиас Плахта.

Напомним, матч «Адлера» против «Фрелунды» в прямом эфире покажет телеканал XSPORT+. Начало трансляции – в 20:30.