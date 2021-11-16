Украина – 14-я в рейтинге Хоккейной Лиги Чемпионов
В составе «Адлера» случилась вспышка Covid-19 перед матчем против «Фрелунды»
Поединок Лиги чемпионов покажет телеканал XSPORT+
13:01
Фото: пресс-служба Адлера
В составе немецкого клуба «Адлер Мангейм» случилась вспышка Covid-19. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В предстоящем матче 1/8-й финала Лиги чемпионов против «Фрелунды» чемпион Германии-2019 не сможет рассчитывать на ряд основных исполнителей, среди которых и лидер команды Маттиас Плахта.
Напомним, матч «Адлера» против «Фрелунды» в прямом эфире покажет телеканал XSPORT+. Начало трансляции – в 20:30.
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