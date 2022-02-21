В Матче звезд НХЛ Столичный дивизион победил Центральный
В США хоккеиста пожизненно дисквалифицировали за удар судьи
Действия игрока также расследует полиция
22:39
В Первой хоккейной лиге США (USPHL) досрочно дисквалифицировали хоккеиста, ударившего судью.
Ранее в одном из матчей дисквалифицирован игрок вступил в конфликт с судьями и затем распустил руки.
«Действия, предпринятые игроком USPHL, совершенно неприемлемы в нашей организации. Мы нетерпимы к любому действующему лицу, которое воздействует физически на другого человека. Действия игрока, о котором идёт речь, привели к пожизненному бану. Инцидент в настоящее время расследуется местными властями, и поэтому USPHL не будет давать никаких дальнейших комментариев».
Как сообщалось, ранее «Донбасс» досрочно выиграл регулярный чемпионат украинской хоккейной Суперлиги.
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