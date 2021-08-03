В тренерский штаб «Донбасса» вошел иностранный специалист

Подготовкой вратарей будет заниматься Алексей Емельянов





Алексей Емельянов / Фото: ХК Донбасс

Тренерский штаб «Донбасса» пополнился специалистом по работе с вратарями из Беларуси Алексеем Емельяновым.



Как игрок Емельянов выступал в «Металлурге» Новокузнецк, «Белстале» Жлобино, «Немане» Гродно, «Динамо-Энергии» Екатеринбург, «Спартаке» Москва, «Кристалле» Электросталь, «Легионе» Минск, «Юности» Минск, «Гомеле», «Химволокне» из Могилева и других.

Емельянов был победителе чемпионатов мира в группе С в составе национальной сборной Беларуси, чемпионом Беларуси 1998 года, серебряным призером 1993, 1994, 2000 г., бронзовым призером 1995, 1996, 1997, 2005 гг., чемпионом Беларуси среди команд первой лиги 2005 года, бронзовым призером 2004 года, чемпионом ВЕХЛ 1996 года, серебряным призером 1998 года, бронзовым призером 2004 года.

С 2005 по 2013 годы входил в тренерский штаб ХК «Могилев». С июля 2013 по 2015 год работал в тренерском штабе ХК «Металлург-Жлобин». Затем работал главным тренером ХК «Гомель 2002».

В сезонах-2019/20 и 20/21 работал в белорусской «Лиде» вместе с нынешним главным тренером «Донбасса» Павлом Микульчиком.

Напомним, ранее Микульчик рассказал, что на новый сезон у клуба стоят самые высокие цели.