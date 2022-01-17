«Донбасс» с минимальным преимуществом обыграл «Мариуполь»
В УХЛ подобрали игрока, которого отзаявил клуб Суперлиги
Севанькаев продолжит карьеру в «Днепре»
Фото: пресс-служба Мариуполя
Бывший нападающий «Мариуполя» Артем Севанькаев нашел себе новую команду.
Карьеру Севанькаев продолжит в «Днепре» в УХЛ, сообщает Facebook ФХУ. Отметим, что это второй переход между лигами. Первым, кто перешел из Суперлиги в УХЛ стал автор дебютной шайбы Хоккейной Суперлиги Украины Глеб Летов, который вернулся в «Сокол».
Напомним, что ФХУ обещала дисквалифицировать всех игроков Суперлиги.