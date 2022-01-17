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Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
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В УХЛ подобрали игрока, которого отзаявил клуб Суперлиги

Севанькаев продолжит карьеру в «Днепре»
Хоккей УХЛ
19:30
В УХЛ подобрали игрока, которого отзаявил клуб Суперлиги
Фото: пресс-служба Мариуполя

Бывший нападающий «Мариуполя» Артем Севанькаев нашел себе новую команду.

Карьеру Севанькаев продолжит в «Днепре» в УХЛ, сообщает Facebook ФХУ. Отметим, что это второй переход между лигами. Первым, кто перешел из Суперлиги в УХЛ стал автор дебютной шайбы Хоккейной Суперлиги Украины Глеб Летов, который вернулся в «Сокол».

Напомним, что ФХУ обещала дисквалифицировать всех игроков Суперлиги.

Олег Шумейко-младший
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ХК Мариуполь Днепр (Херсон) Хоккейная Суперлига

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