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Вадим Шахрайчук: «У сборной Украины одна задача – побеждать»

Главный тренер национальной команды поделился мнением о подготовке и предстоящих играх
Хоккей Сборная Украины
20:06
Вадим Шахрайчук: «У сборной Украины одна задача – побеждать» Эксклюзив
Фото: ФХУ

Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук поделился мнением с XSPORT о подготовке команды к предстоящему международному турниру и чемпионату мира, а также рассказал о критериях попадания в сборную:

Все ребята с большим желанием, на позитиве. Видно, что соскучились очень. Мы два года не собирались таким коллективом. Все сильнейшие здесь, за исключением нескольких человек.

Конечно, за два дня особо ничего не успеешь наработать. Хотелось бы, чтобы все звенья действовали в одном тактическом ключе. Так что особо ничего не выдумывали, сохраняли клубный принцип. 1-2 человек меняли, особо ничего не изменишь.

Молодежь работает с большим желанием. Конечно, им хочется поучиться у таких мастеров Михнов, Пангелов, Буценко. Немного с ними общаются, слушают какие-то подсказки. У нас еще больше будет молодых. Есть сильная команда U20, где потенциально можем получить несколько кандидатов в национальную команду.

Италия – команда из топ-дивизиона. Поэтому ждем этот матч, хочется увидеть, в каком состоянии наша команда. В каком состоянии наш хоккей. Надеемся, что болельщикам не будет стыдно за нашу команду.

С Венгрией все то же. У нас одна задача – победа. Можете у любого игрока спросить. Италия, Венгрия, Польша. Задача только одна – побеждать. А там уже готовы или не готовы. Ну я могу заверить, что все будут выходить – как хоккеисты, так и тренерский штаб – и от начала и до конца делать максимум, чтобы был положительный результат.

У ребят сейчас закончились тяжелые матчи в УХЛ, и была какая-то опаска, что будут подуставшие. Но нет, по передвижением меня удивили. Отличное движение – бегут, катят, функционально готовы. Может несколько человек выпадает, но и то это из-за вакцинаций.

Хочется, чтобы все понимали нашу тактику и выполняли ее. Тогда, я думаю, все будет хорошо.

Хотелось бы победить для болельщиков. Фанаты уже соскучились по победам сборной Украины. Да, команды сильные, но будем выходить и биться. А там уже кто сильнее, тот и победит.

У нас не Канада или Швеция – круг кандидатов в сборную ограничен. Понятно, что есть еще несколько кандидатов. На чемпионат мира поедут сильнейшие. Критерии в сборную Украины таковы – основное место в составе своего клуба. Если ты по каким-либо причинам не в основе – дисквалификация, слабее стал, заболел – автоматом нет смысла вызывать.

12 и 13 ноября сборной Украины проведет товарищеские матчи против Италии и Венгрии соответственно. А уже в апреле 2022 года выступит на чемпионате мира в Дивизионе 1B.

Олег Шумейко-младший
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Вадим Шахрайчук сборная Украины (хоккей)

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