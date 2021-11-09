Вадим Шахрайчук: «У сборной Украины одна задача – побеждать»

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Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук поделился мнением с XSPORT о подготовке команды к предстоящему международному турниру и чемпионату мира, а также рассказал о критериях попадания в сборную:



Конечно, за два дня особо ничего не успеешь наработать. Хотелось бы, чтобы все звенья действовали в одном тактическом ключе. Так что особо ничего не выдумывали, сохраняли клубный принцип. 1-2 человек меняли, особо ничего не изменишь.

Молодежь работает с большим желанием. Конечно, им хочется поучиться у таких мастеров Михнов, Пангелов, Буценко. Немного с ними общаются, слушают какие-то подсказки. У нас еще больше будет молодых. Есть сильная команда U20, где потенциально можем получить несколько кандидатов в национальную команду.

Италия – команда из топ-дивизиона. Поэтому ждем этот матч, хочется увидеть, в каком состоянии наша команда. В каком состоянии наш хоккей. Надеемся, что болельщикам не будет стыдно за нашу команду.

С Венгрией все то же. У нас одна задача – победа. Можете у любого игрока спросить. Италия, Венгрия, Польша. Задача только одна – побеждать. А там уже готовы или не готовы. Ну я могу заверить, что все будут выходить – как хоккеисты, так и тренерский штаб – и от начала и до конца делать максимум, чтобы был положительный результат.

У ребят сейчас закончились тяжелые матчи в УХЛ, и была какая-то опаска, что будут подуставшие. Но нет, по передвижением меня удивили. Отличное движение – бегут, катят, функционально готовы. Может несколько человек выпадает, но и то это из-за вакцинаций.

Хочется, чтобы все понимали нашу тактику и выполняли ее. Тогда, я думаю, все будет хорошо.

Хотелось бы победить для болельщиков. Фанаты уже соскучились по победам сборной Украины. Да, команды сильные, но будем выходить и биться. А там уже кто сильнее, тот и победит.

У нас не Канада или Швеция – круг кандидатов в сборную ограничен. Понятно, что есть еще несколько кандидатов. На чемпионат мира поедут сильнейшие. Критерии в сборную Украины таковы – основное место в составе своего клуба. Если ты по каким-либо причинам не в основе – дисквалификация, слабее стал, заболел – автоматом нет смысла вызывать.