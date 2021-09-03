Вакцинированные игроки НХЛ смогут принять участие в Олимпиаде-2022

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Игроки НХЛ, которые планируют принять участие в Олимпийских играх в Пекине, Китай, должны быть вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщила журналистка Эмили Каплан. Инсайдер также рассказал об условиях лиги.

Также все хоккеисты столкнутся с ограничениями на участие в общественных мероприятиях вроде посещения школ, благотворительных акций, выступлений.

Кроме того, НХЛ и профсоюз продолжают спорить с МОК и ИИХФ по поводу олимпийского соглашения. Я слышала о двух моментах.

Во-первых, все игроки НХЛ, участвующие в Олимпиаде, должны быть вакцинированы.

Во-вторых, если ситуация с коронавирусом ухудшится, у лиги и профсоюза будет возможность (либо дедлайн) отказа от участия».