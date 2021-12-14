Валерия Манчак: «Очень обидно, что в ситуации, созданной ФХУ, страдают игроки»

Большое интервью украинской хоккеистки на XSPORT

Эксклюзив

Валерия Манчак

Несколько лет назад Валерия Манчак отправилась покорять Северную Америку. Первые успехи не заставили себя долго ждать – в сезоне 2010/20 в составе команды «Либерти» выиграла университетский чемпионат США.

В ноябре этого года она подписала контракт с «Миннесотой» и будет играть в профессиональной женской хоккейной лиге США. Манчак станет первой хоккеисткой не из Северной Америки в составе «Миннесоты».

24-летняя украинка за свою жизнь успела попробовать себя в трех видах спорта: хоккее, боксе и каратэ. Во всех она добилась серьезных профессиональных успехов, но, в итоге, окончательный свой выбор остановила на самой быстрой игре в мире.

О приходе в хоккей, профессиональном росте, переезде в Северную Америку, планах на будущее, а также о видении ситуации в украинском хоккее Манчак рассказала в эксклюзивном интервью XSPORT.

О приходе в хоккей

«Честно говоря, попала я в хоккей чисто случайно. Это началось все в Харькове. У меня друг ходил, занимался, в принципе, хотел заниматься хоккеем, но он просто ходил кататься на коньках. И один раз так получилось, что его папа позвал и меня. Сказал моей маме, чтобы я попробовала. И я тогда пришла во Дворец спорта в Харькове, в «Дружбу-78», еще не зная о клубе, о его руководстве. Я просто хотела покататься на коньках. Пришла и была смешная ситуация, я еще умудрилась войти в шлагбаум, будучи ребенком. С одной стороны, кровь течет из носа, а я иду такая вся довольная, показаться пойти. Без экипировки, без ничего дали коньки нам, и я начала кататься. Минут через 20 покатило чуть-чуть, мне понравилось, мне дали еще экипировку, потому что думали, еще не дай бог себе локти и все остальное поразбиваю. Потом тренер предложил поиграть в футбол. На тот момент я бегала в футбол с мальчиками, и мне было очень интересно. Получилось так, что я начала обыгрывать мальчиков, и директор клуба подошел ко мне и говорит: «Слушай, откуда ты?» Увидел мое рвение, талант в игре в футбол и говорит: «А кто твоя мама?» И так вышло, что подошел папа этого мальчика, сказал, что я с ними, друг нашей семьи. И тренер сказал, что хочет видеть эту девочку у себя в команде, и чтобы уговорили ее маму играть в хоккей. Начались уговоры, моя мама, конечно же, была против, потому, что она хотела, чтобы я училась ну и плюс хоккей это не совсем женский вид спорта. Получилось так, что отец моего друга все-таки уговорил пойти на хоккей, с условием, что в будущем я смогу уехать в Америку и учиться, поскольку такие прецеденты в «Дружбе» уже были. И вот так вот я загорелась и попала в хоккей».

О семье

«Меня только мама моя воспитывала. Также у меня есть старший брат, который гораздо старше меня и помогал ей в этом. Он вообще, скажем так, инициировал развитие другого вида спорта, еще более не женского, это бокс. Поэтому он был не против моей игры в хоккей и до сих пор поддерживает. Поэтому как-то со временем стереотипы мамы поменялись, она очень любит смотреть хоккей, очень меня поддерживает и любит смотреть, как я играю.

О занятиях боксом

«В 13 лет я, скажем так, стала быть более амбициозной. [В команде] я была одна девочка и 19 мальчиков. Тогда я слегка поругалась с тренером, потому что начал развиваться характер, и я сказала, что добьюсь тех же успехов в любом другом виде спорта, кроме хоккея. Тогда у меня брат ходил для себя в зал заниматься боксом, и я с ним пошла за компанию, чисто ударить по боксерской груше. До этого я никогда не занималась боксом, не одевала боксерские перчатки, только держала клюшку, а его тренер занимался только с профессиональными боксерами-мужчинами. Он подержал меня на лапах, посмотрел, как я бью мешок, говори т: «Я вообще с девочками не работаю, но я приведу Валерию к чемпионству. Через три месяца я выиграла чемпионат Украины. К тому времени все поменялось кругом: я пошла в ЮрАкадемию учиться, ушла из хоккея и сфокусировалась на боксе. Около шести лет, наверное, я занималась боксом, выиграла Кубок мира, чемпионат Европы, у меня было золото, бронза, серебро. Собиралась на Олимпиаду в 2016 году, готовилась к лицензионному турниру, должна была взять лицензию, но, увы, травмировалась. У меня был разрыв суставной губы на плече, мне нужна была операция. Я не попала на Олимпиаду, а потом уже опять у меня все поменялось в голове, потому что я скучала очень сильно по хоккею. Тогда, когда я занималась, не было женского хоккея. Но затем повезло, что он начал развиваться, и я подумала – я вернусь наверно обратно в него. В боксе я резко все бросила, это был шок для всех. Тренеры видели во мне будущую олимпийскую чемпионку и до сих пор, скажем так, обратно зовут в бокс. Я говорю: «Нет, я играю в хоккей и все».

О занятиях каратэ

«Мой бывший парень занимался каратэ годзю-рю, был в ММА и в смешанных единоборствах. Он собирался, по-моему, в 2014 или 2015 году, если я не ошибаюсь, в Сербию на чемпионат мира. И говорит: «Слушай, поехали со мной, ты меня поддержишь». Говорю: «Ну поехали». Я как раз тогда приехала, вроде, с чемпионата Европы или с какого-то турнира вернулась домой и говорю: «Мне как бы нечего делать, посмотрю мир да поеду поболею за тебя. Тогда тренер сборной команды по годзю-рю предложил заявить и меня. Я сказала, что не бью ногами, не знаю удушающих, а это еще фул контакт был, фул и лайт контакт. Фул – это ты можешь бороться и можно ногами, руками в живот, в голову, а лайт – это можно руками и ногами только по животу. И меня в обе категории заявили. Причем, я взвесилась, 51 килограмм был или 52, и в моей весовой категории было только несколько человек и мне еще предложили выступить в категории выше – 60 и 64 килограмма. И я закончила на том, что у меня парень привез 2 или 3 медали, а я привезла 5 медалей золотых с чемпионата мира по каратэ».

О возвращении в хоккей

«Чтобы чего-то достичь большого в любом виде спорта, показать грандиозную профессиональную карьеру или выиграть олимпийское золото, нужно любить этот спорт всем сердцем. У меня всегда эта любовь была к хоккею. Мне нравился бокс, это определенный этап в моей жизни, и он очень многому меня научил. Я получила огромное удовольствие быть членом сборной команды и ее лидером. Но меня всегда обратно тянуло в хоккей, и я приняла для себя решение – я хочу заниматься тем, что мне нравится, и я всем докажу, что все неправы. Это было, конечно, опять же, для всех шоком. Мне говорили: «Лера, что ты делаешь? Тебе 19 лет, ты не заиграешь ни в Америке, ни в Канаде, ты же не стояла на коньках 6 лет, что ты думаешь?» Я всегда говорю, что дорогу осилит идущий. Для человека, который стремится к своей мечте, нет ничего невозможного. Конечно, не все легко далось, потому что я шесть лет не стояла на коньках. Это был большой перерыв, шок. Бокс мне дал очень хорошую физику и координацию. Получается, вышел какой-то микс. Я смогла перестроиться очень быстро, потому что школа катания, которую я получила в Харькове, мышцы, они все равно запомнили, мне пришлось просто вспоминать. С помощью многих людей, которые забирали меня на тренировки, я стала накатываться, накатываться, часы наката, ездить в лагеря, очень много тренироваться, вспоминать все, накатывать базу и улучшать себя. Помимо этого, еще сразу была куча травм, конечно же, и мене пришлось помимо того, что возвращаться в хоккей, еще бороться с повреждениями».

О переезде в Северную Америку

«На самом деле я всегда понимала, что стремиться нужно к самому высокому уровню хоккея, на сегодняшний день в мире – это Канада или Америка. Поэтому для меня всегда было целью уехать и играть. Когда я еще была ребенком, у меня была цель уехать в Америку и учиться в Америке, но получилось так, что я пошла в ЮрАкадемию, занималась боксом, и эта цель ушла на второй план. Но вернувшись в 19 лет в хоккей, получилось так, что я попала на вид тренеру из Канады, и он меня пригласил поиграть за его частную международную школу. То есть Hockey Training Institute – это международная команда, которая играет в дивизионе U21 Triple A в Канаде и также помогает юным девчонкам поступить в колледжи, потому что уровень колледжа до сборных и профессионального хоккея – один из самых высоких уровней и в Канаде, и в Америке». Мне очень повезло с командой, мне дали стипендию, я собрала вещи и подумала – такой шанс выпадает нечасто, нужно на него решиться, и безо всяких сомнений собрала хоккейную сумку и улетела в Торонто. Мне очень повезло, потому что у меня была очень крутая команда, у меня девчонки были из самых различных стран, начиная от Казахстана, России и Чехии до Швеции и Финляндии. Некоторые из них сейчас играют за сборную Финляндии, две чешки взяли путевку на Олимпиаду. Они были со мной в команде. Девочка из России еще выступает за свою сборную. То есть у нас была очень талантливая команда, и мне повезло обрести новых друзей и посмотреть международный уровень женского хоккея. Оттуда меня начали замечать колледжи из Америки и Канады. Это была еще совершенно другая история, потому что у меня уже на тот момент было образование, я заканчивала магистратуру ЮрАкадемии Ярослава Мудрого первого факультета прокуратуры. Моя цель была, скажем так, не заниматься хоккеем, а оставаться в Украине и работать в сфере юриспруденции. Но получить еще одно образование и возможность играть в университете – это было очень заманчиво. Я подумала, да ладно, получу еще одно образование за границей. Если мне дают стипендию и есть возможность поиграть в хоккей и доказать себе, что я могу быть топовым игроком даже в университетской лиге, то это было очень заманчиво. Поэтому я приняла решение получить образование и продолжить уже карьеру в колледже в Америке. Честно говоря, скучаю, очень сильно [по Украине]. Я скучаю по маме, созваниваюсь с ней постоянно, каждый день, по нескольку раз. С братом, племянницей, племянником тоже. У меня не получилось, к сожалению, домой приехать из-за всех этих проблем с коронавирусом. Я уже не была дома около двух с половиной лет, если не ошибаюсь. Я очень надеюсь, что у меня получится приехать домой или сюда привезти маму. Потому что с этим коронавирусом, документами ничего не понятно. Сейчас очень много различных запретов на выезд, поэтому непонятно, когда получится. Я скучаю в принципе за Украиной, за едой, традициями, людьми, все равно Америка отличается и люди отличаются, хочется домой, в свое родное».

О свадьбе и муже

«Мама ее не видела, не получилось. Мы свадьбу сыграли в мае, совсем недавно. Мы познакомились с ним в Либерти, в том университете, где я играла. Мама давала свое благословение, читала молитву по FaceTime. То есть, мои знакомые, друзья и родители моих знакомых девчонок, которые были на свадьбе, это все транслировали, и моя мама плакала, смотрела. Я очень сожалею, что она не приехала. Но мы решили, что мы не будем расстраиваться, а я приеду в Украину, и мы и вторую свадьбу сыграем».

Об отказе играть за сборную Украины

«Мне очень много задают этот вопрос по объективным и субъективным причинам. Я приняла решение пока что оставаться в стороне от сборной женской Украины. Потому что на тот момент, когда я только возвращалась в хоккей, скажем так, была похожая ситуация, как сейчас, с мужским. И было очень много негатива, который оттолкнул меня от игры в сборной и участия в турнирах. Я приняла для себя такое решение, что я очень люблю хоккей, люблю получать удовольствие, но я не люблю копаться во всяких интригах. Это было 3 или 4 года назад. И плюс, волей-неволей, у меня был университет, у меня фокус был на учебе, у меня фокус был на развитии себя, как успешного игрока в профессиональной лиге. И, получилось так, что сборная отдалилась на другой план. Я общаюсь с девчонками, поддерживаю, помогаю, как могу, юным дарованиям, пока я здесь, экипировкой или советом, или в лагерь куда-то отправить. Сейчас второй момент еще, с гражданством. Я пытаюсь получить свою грин-карту и жду интервью, поэтому я в любом случае не выездная».

О возможности выступления за сборную США

«У меня мечта была поехать на Олимпиаду. Я думаю, это для каждого спортсмена большая цель, и я стремлюсь к этому и надеюсь, что руководство, которое отвечает за вопросы женской сборной, наконец-то примет решение, и мы сможем пройти квалификацию именно на Олимпиаду и поехать туда. Если это не произойдет, то посмотрим. У меня уже будет, слава богу, гражданство. Через сколько там, от 3 до 5 лет в сборной Америки, там дальше будем наблюдать, как будут развиваться события. Я, в принципе, уже попала на ее радар. Тренер сборной США, который работает уже 7 лет, заинтересовался мной. Я проходила тестирование у него, во Флориде. По скоростным данным я была выше среднего номера олимпийской сборной США. Поэтому он сказал, что если я захочу и буду работать, то есть перспектива в лагерь развития сборной попасть».

О выступлении на клубном уровне

«Моя первая мечта уже осуществилась. Я очень хотела играть в профессиональной лиге в Америке. Мне однажды подарили майку сборной США с росписью Кендалл Койн, это было перед моим отъездом то ли в Канаду, то ли в Америку. Кендалл Койн и Хилари Найт – это топовые игроки в мире женского хоккея. Теперь я буду играть в одной лиге с ними, которую они создали, чтобы бороться за равенство женского и мужского хоккея. Они пытаются развивать, пытаются с командами НХЛ сотрудничать, чтобы вывести женский хоккей на новый уровень здесь в Америке и получать ту же помощь, быть на том же уровне, что и игроки НХЛ. Поэтому это очень круто, я надеюсь сыграть против нее или же с ней когда-то. Это одна из моих самых заветных целей. Попасть на Олимпиаду и выиграть чемпионат мира в элитном дивизионе – это вторая моя цель. Дай бог это когда-то получится, я через многое прошла, через травмы ради этого. Многие люди этого не знают, не видят, какой ценой дается дорога. Если все сосчитать, то уже 9 или 10 операций было из-за травм, которые у меня были. Потому что любой спорт имеет свое отображение на организме. Я очень много средств тоже вложила, с тренерами здесь работала в Америке, над катанием, над владением. Поэтому хочется продать все свои надежды и ожидания и добиться самых высоких целей в спортивной карьере. Помимо этого, у меня уже есть семья, и я занимаюсь развитием женского хоккея здесь. Я работаю в женской команде, работаю с детьми и с молодежной командой U18 и U15 Triple A. Здесь меня очень уважают и как игрока, и как тренера. Поэтому хоккейная жизнь, помимо профессиональной карьеры, очень насыщенная, и я передаю уже опыт другому поколению».

О ситуации в мужском украинском хоккее

«У меня есть возможность следить за самым высоким уровнем мужского хоккея здесь. Но в последнее время я получала удовольствие от просмотра игр в чемпионате Украины. «Донбасс» играл, «Сокол», «Кременчуг», я иногда включала игры, смотрела и болела. Потому что ребята с, которыми я выросла и тренировалась в «Дружбе-78» – Александр Пересунько, Феликс Морозов, Глеб Кривошапкин, Артур Оганджанян – они представляли эти клубы. Плюс я знаю очень многих, молодежь, я с ними каталась летом, когда приезжала. Это Дима Даниленко, Виталий Лялька. Поэтому мне интересно было следить за их развитием. Я смотрела матчи, когда у меня была возможность, потому что есть разница во времени и не всегда получилось. Я следила и за новостями, интересно всегда было сюжеты читать, интервью на Xsport, я даже видеообзоры смотрела довольно часто. Сейчас очень жаль, что ФХУ создала такую ситуацию. Я расстроилась из-за этого, потому что я не могу больше смотреть конкурентный чемпионат, от которого я получала удовольствие».

О вариантах решения конфликта в украинском хоккее