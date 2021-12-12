Варламов: «ФХУ скрывает от клубов Суперлиги приезд президента IIHF в Украину»

Сергей Варламов / фото - hsl.com.ua

Генеральный директор хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов дал комментарий касательно информации о визите в Киев Люка Тардифа, президента Международной федерации хоккея:

Однако, Федерация хоккея Украины всеми способами пытается скрыть его визит от хоккейной общественности – профессиональных клубов, хоккеистов, тренеров ДЮСШ.

Такими действиями президент ФХУ Георгий Зубко пытается построить «потемкинские деревни» и показать IIHF отсутствие конфликта между Федерацией и клубами, которые в знак протеста против вопиющих действий ФХУ учредили хоккейную Суперлигу.

На завтра, 13 декабря, на 16:00 назначена встреча Люка Тардифа с профессиональными клубами, однако ни один из шести клубов Суперлиги не был на нее приглашен. Эта манипуляция президента Федерации хоккея Украины в очередной раз показывает, что ФХУ – это насквозь частная лавочка, а не национальная федерация, которая должна защищать интересы всех участников хоккейного сообщества в Украине.

В связи с этим, мы публично обращаемся к Федерации хоккея Украины с требованием отправить приглашение на соответствующую встречу клубам, выступающим в Суперлиге».