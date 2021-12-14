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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
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Варламов: «Менеджеры ФХУ запугивают родителей молодых хоккеистов, угрожают отстранить от матчей сборных»

Гендир Суперлиги – о старте сезона и конфликте с Федерацией
Хоккей Хоккейная Суперлига
14 декабря 11:57
Варламов: «Менеджеры ФХУ запугивают родителей молодых хоккеистов, угрожают отстранить от матчей сборных»
Сергей Варламов / Фото - ХСЛ
Генеральный директор хоккейной Суперлиги Сергей Варламов поделился эмоциями относительно старта сезона, а также высказался по поводу конфликта с Федерацией хоккея Украины.

Цитирует Варламова официальный сайт Суперлиги.

«Я хочу поздравить всех болельщиков со стартом Суперлиги. На сегодняшний день успешно состоялся первый тур, который подарил массу ярких голов и сейвов. В тоже время Федерация хоккея Украины запугивает и шантажирует участников хоккейного процесса. На сайте ФХУ публикуют угрозы игрокам, тренерам и судьям, что они будут отстранены от хоккея вплоть до пожизненной дисквалификации на уровне Международной федерации хоккея. Для этого нет абсолютно никаких правовых оснований. Согласно закону Украины «О физической культуре и спорте» мы имеем право организовывать и проводить собственные соревнования и не должны для этого получать разрешения от кого-либо».


«Уже сейчас несколько судьей, которые работали на матчах Суперлиги получили уведомления, что они не получат назначения на матчи детских, юниорских чемпионатов и чемпионата под эгидой Федерации. Также произошла попытка развалить «Белый Барс». Менеджеры Федерации запугивают родителей молодых хоккеистов, угрожают отстранить от матчей сборных. Такими действиями ФХУ показывает, что их главный интерес лежит не в области развития хоккея. Их задача – подчинить все себе, уничтожить любое альтернативное мнение».


«Мы категорически против этого беспредела и превращения Федерации хоккея Украины в закрытый клуб по интересам. И сейчас происходит именно это, ведь ФХУ пользуется лазейкой в законе и не проводит изменения в структуре по примеру Украинской ассоциации футбола и Федерации баскетбола Украины. На сегодняшний день членами Федерации хоккея Украины могут быть только физические лица, то есть клубы, ДЮСШ и ледовые арены не могут защищать свои права и интересы, формировать общественную политику».


«Вместе с клубами Суперлиги и хоккейной общественностью мы требуем от Федерации хоккея Украины провести изменения в уставе. После чего провести новые выборы президента. На которые, в отличие от выборов 2020 года, должны быть допущены все кандидаты».


Накануне Варламов прокомментировал информацию касательно визита в Киев президента IIHF Люка Тардифа.
Владимир Кириченко
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Сергей Варламов ФХУ

Комментарии 3

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14 декабря 2021г. 14:22
Это Вы вот этому парню рассказывать будете всё. Или уже и глава IIHF для Варламова и его хозяина не авторитет
«Звичайно, я добре знаю ситуацію, яка склалася в українському хокеї, - каже Люк Тардіф. – Ми вивчили всі матеріали справи. Для нас було важливо упевнитися в справедливості прийнятих рішень, адже випадок в Україні – безпрецедентний. IIHF співпрацює саме з національними федераціями. Я як керівник IIHF не можу спілкуватися з клубами, адже їх понад десять тисяч. Але я зобов’язаний спілкуватися з федераціями, які представляють хокей у своїй країні. Ми розмовляли з юридичним і правовим департаментами IIHF, вивчили всі кроки, які здійснила ФХУ. Можу сказати, що Федерація хокею України вчинила абсолютно правильно. Перше правило, яке не можна порушувати: «Клуби повинні забезпечити участь гравців у міжнародних змаганнях». Це правило, на якому базується принцип проведення всіх міжнародних змагань. Це правило підтримують клуби різних країн світу, не дивлячись на свій статус і свою велич. Це стосується і санкт-петербурзького СКА, і шведської «Фрелунди», і швейцарського «Берна», і німецького «Айсбарена». Друге. Не дивлячись на обставини й причини, будь-який відсторонений гравець не має права брати участі в тих чи інших змаганнях. Якщо порушувати ці два ключових для світового хокею правила, це може призвести до анархії. Уявіть ситуацію, коли суддя вилучає гравця на дві хвилини за підніжку. А гравець каже: «Я не буду йти в бокс штрафників, а залишуся на льоду». Це так само правило, яке не можна порушувати. Це догма, на якій базується система міжнародного хокею. Ви можете грати 4 на 4, де завгодно і з ким завгодно, без суддів, без воротарей, але це не буде мати відношення до хокею. Для мене не існує ніяких альтернативних ліг та спортсменів, що діють за рамками міжнародних правил федерацій хокею.
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14 декабря 2021г. 14:32
Складывается уникальная ситуация.  Скоро суперлига, как нхл начнет класть на иихф))
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15 декабря 2021г. 07:37
Не надо тиражировать узкую и выгодную только ФХУ информацию. Там ещё те дурилки картонные. Всё хорошо, прекрасная маркиза. УХЛ лишилось 4 команд из 8. И это нормально?  Никто из создателей Суперлиги не называл её альтернативой ЧУ и тем более не заявлял об игнорировании IIHF. ФХУ скромно умалчивает о том, что целый ряд их нормативных документов, включая Дисциплинарный кодекс, противоречат законодательству Украины. Да и суть и истоки конфликта между УХЛ и ФХУ, последние вообще обходят стороной.  О чём шла речь на встрече с Министром молодёжи и спорта и  Президентом  ОК Украины? Тишина полная. Почему не была организована пресс-конференция Президента IIHF, по итогам его визита в Украину? Странно всё это. Почему Зубко прямо не ответит о его обещании в начале этого года, в присутствии В. М. Гутцайта, внести в 3 месячный срок изменения в устав ФХУ, чтобы обеспечить открытые выборы главы ФХУ? Ничего этого не сделано. На вооружение взят старый испытанный способ вора с персидского базара-Держи вора.
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