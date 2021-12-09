Бубка – о старте Суперлиги: «Хоккей движется вперед»
Варламов: «Мы будем работать над тем, чтобы развивать и популяризировать хоккей»
Генеральный директор Суперлиги Париматч – о старте дебютного сезона
08:20
Фото: ХК Донбасс
Генеральный директор Суперлиги Париматч Сергей Варламов поделился эмоциями после старта турнира:
«Эмоции только положительные. Радость и счастье от того, что мы смогли в такой короткий срок запустить лигу с помощью команд.
Работникам всех клубов огромное спасибо за их проделанную работу, чтобы мы смогли стартовать в сжатые сроки.
А теперь все зависит от ребят, чтобы они показали красивый, яркий хоккей, который будет вовлекать все больше новых болельщиков, не только своей команды, но и всего хоккея в Украине.
Со своей стороны, стороны руководителей лиги, мы будем работать над тем, чтобы развивать и популяризировать хоккей».
Напомним, матч-открытие турнира также посетил президент НОК Украины Сергей Бубка, который остался доволен увиденным.