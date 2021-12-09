Варламов: «Мы будем работать над тем, чтобы развивать и популяризировать хоккей»

Фото: ХК Донбасс

Генеральный директор Суперлиги Париматч Сергей Варламов поделился эмоциями после старта турнира:

Работникам всех клубов огромное спасибо за их проделанную работу, чтобы мы смогли стартовать в сжатые сроки.

А теперь все зависит от ребят, чтобы они показали красивый, яркий хоккей, который будет вовлекать все больше новых болельщиков, не только своей команды, но и всего хоккея в Украине.

Со своей стороны, стороны руководителей лиги, мы будем работать над тем, чтобы развивать и популяризировать хоккей».