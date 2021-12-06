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Варламов: «Нас ждёт отличный и богатый на события сезон»

Глава Суперлиги поделился ожиданиями от сезона

Хоккей Хоккейная Суперлига
20:35
Варламов: «Нас ждёт отличный и богатый на события сезон»
Сергей Варламов (по центру) / Фото: Суперлига

Генеральный директор украинской Суперлиги Сергей Варламов прокомментировал итоги Кубка Азовского моря и рассказал о старте лиги.

О Кубке Азовского моря.

«Турнир прошёл отлично – команды действительно выдали хорошие матчи, показав свой настрой на сезон.

Мы увидели бескомпромиссную борьбу до последних секунд, интригу вплоть до последнего матча, напряжение. Турнир прошёл на одном дыхании – были и драки, и силовые и красивые шайбы. В общем, думаю, что всем зрителям понравился тот накал и та игра, которые им подарили команды.

На Кубке Азовского моря команды выдали отличный хоккей. Видно, что все в отличной форме и готовы к старту сезона. Хочу выделить «Белый Барс», который несмотря на трудности приехал и показал борьбу и отличные скорости. У Константина Буценко всегда выходило поддерживать боевой дух своих молодых хоккеистов. Надеюсь, что они и по ходу сезона будут проявлять такое же рвение выигрывать и забивать голы.

Конечно, отличный турнир провели «Донбасс» и «Краматорск». Команды показали слаженную игру. Выделю буллиты в первый день и мастерство Виталия Труса, которое принесло победу «Краматорску». «Донбасс» же показал свои чемпионские традиции, но немного не хватило до победы в матче за первое место.

Ну и конечно, «Мариуполь», который выиграл домашний турнир. Хоккеисты и тренерский штаб молодцы – смогли повести в счёте и дотерпеть, подняв над головой Кубок Азовского моря».

О старте Суперлиги.

«Первый матч в истории Суперлиги состоится уже в эту среду, 8 декабря. В первой встрече сезона «Донбасс» примет «Краматорск».

Команды сыграют по 30 матчей в регулярном чемпионате, определив итоговые места в турнирной таблице. Мы сохраняем уже привычную двухочковую систему.

Команды, которые займут с 1 по 4 место автоматически проходят в полуфинал, а пятый и шестой клуб завершат свои выступления в сезоне. Дальше 4 клуба сыграют полуфиналы, определив финалистов. И потом нас ждёт финал, в котором и определился чемпион. Обе серии пройдут до 4 побед одной из команд».

Об атмосфере внутри чемпионата.

«Самое главное, что мы продолжаем работать. Несмотря на все трудности, сезон состоится и подарит всем нашим болельщикам массу ярких игр.

Я рад, что к нам присоединятся «Альтаир» и СК «Сокол». Наслышан, что эти клубы готовы дать бой лидерам, и уверен, что у них это получится. Как видите, даже в такое время появляются новые клубы на карте Украины, а это важно для развития украинского хоккея.

Когда идёшь в гору, легко не бывает. Поэтому мы готовы к этому вызову и с новыми силами идём в бой».

Об ожидании от нового сезона Суперлиги.

«Я жду хорошей и бескомпромиссной борьбы. Уверен, что команды готовы к этому. Нас ждёт отличный и богатый на события сезон, так что смотрите матчи и наслаждайтесь хоккеем».

Суперлига стартует 8 декабря матчем «Донбасса» и «Краматорска». Игру в прямом эфире покажет XSPORT. Начало – 18:30.

Источник: Суперлига Карен Агабекян
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