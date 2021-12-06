Варламов: «Нас ждёт отличный и богатый на события сезон»

Сергей Варламов (по центру) / Фото: Суперлига

Генеральный директор украинской Суперлиги Сергей Варламов прокомментировал итоги Кубка Азовского моря и рассказал о старте лиги.



О Кубке Азовского моря.

Мы увидели бескомпромиссную борьбу до последних секунд, интригу вплоть до последнего матча, напряжение. Турнир прошёл на одном дыхании – были и драки, и силовые и красивые шайбы. В общем, думаю, что всем зрителям понравился тот накал и та игра, которые им подарили команды.

На Кубке Азовского моря команды выдали отличный хоккей. Видно, что все в отличной форме и готовы к старту сезона. Хочу выделить «Белый Барс», который несмотря на трудности приехал и показал борьбу и отличные скорости. У Константина Буценко всегда выходило поддерживать боевой дух своих молодых хоккеистов. Надеюсь, что они и по ходу сезона будут проявлять такое же рвение выигрывать и забивать голы.

Конечно, отличный турнир провели «Донбасс» и «Краматорск». Команды показали слаженную игру. Выделю буллиты в первый день и мастерство Виталия Труса, которое принесло победу «Краматорску». «Донбасс» же показал свои чемпионские традиции, но немного не хватило до победы в матче за первое место.

Ну и конечно, «Мариуполь», который выиграл домашний турнир. Хоккеисты и тренерский штаб молодцы – смогли повести в счёте и дотерпеть, подняв над головой Кубок Азовского моря».