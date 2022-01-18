Варламов: «Отстранением 170 человек ФХУ буквально стреляет себе в голову»

Фото: hsl.com.ua

Генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов прокомментировал действия ФХУ, которая ранее на неопределенный срок отстранила 171 человека от соревнований под своей эгидой:



Лично я, как и все участники списка, узнал о каком-то разбирательстве со стороны ФХУ из новостей. Они нарушают свой же дисциплинарный кодекс – ни один человек из 170 не был уведомлен о дате и времени заседания комитета, не были запрошены пояснения.

Само собой, копию такого решения также не отправили никому из участников списка. Сделано это лишь с одной целью – чтобы не получить 170 исков в суде. Потому что их же дисциплинарный кодекс прямо говорит, что копия решения должна быть направлена лицу, против которого применили санкции.

Но что это за санкции вообще? В своей заметке на сайте они даже не ссылаются на какие-либо нормы дисциплинарного кодекса или законов! Это полнейшее пренебрежение правом.

Повторю вновь – Суперлига не претендует на статус национального чемпионата и никогда не обращалась за признанием к кому-либо. Мы проводим соревнования в соответствии с законом Украины «О физической культуре и спорте». Все клубы – это зарегистрированные юридические лица, все игроки являются спортсменами-профессионалами, имеют трудовые контракты.

Сейчас Федерация отстраняет от своих соревнований более 150 игроков, из которых 80 – украинцы. Фактически, это выстрел себе в голову, ведь у нас всего около 140 хоккеистов с украинским паспортом старше 20 лет.

То есть ФХУ просто расправляется с неугодными. В список попали игроки «Альтаира» – 17 парней 2004-2005 годов рождения, которые в Суперлиге получают опыт игры со взрослыми командами. Из-за их отстранения, «Молодая Гвардия», выступающая в МХЛ, объявила, что снимается с чемпионата.

То есть эти игроки не нужны Федерации хоккея Украины? Понимает ли ее «руководство», что такими действиями подталкивает хоккеистов к отъезду за рубеж и возможному выступлению за другие сборные?

Позиция Суперлиги и клубов проста – мы хотим дать возможность хоккеистам много играть и своевременно получать зарплату. И всех участников «списка 171» мы готовы защитить.