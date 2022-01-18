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Варламов: «Отстранением 170 человек ФХУ буквально стреляет себе в голову»

Гендир Суперлиги заявил, что своими действиями Федерация мотивирует покидать страну
Хоккей Хоккейная Суперлига
14:41
Варламов: «Отстранением 170 человек ФХУ буквально стреляет себе в голову»
Фото: hsl.com.ua

Генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов прокомментировал действия ФХУ, которая ранее на неопределенный срок отстранила 171 человека от соревнований под своей эгидой:

Руководство Федерации хоккея Украины очередной раз показало свою сущность. Обман, манипуляции, подковерные игры – все это мы видели раньше, и увидели сейчас.

Лично я, как и все участники списка, узнал о каком-то разбирательстве со стороны ФХУ из новостей. Они нарушают свой же дисциплинарный кодекс – ни один человек из 170 не был уведомлен о дате и времени заседания комитета, не были запрошены пояснения.

Само собой, копию такого решения также не отправили никому из участников списка. Сделано это лишь с одной целью – чтобы не получить 170 исков в суде. Потому что их же дисциплинарный кодекс прямо говорит, что копия решения должна быть направлена лицу, против которого применили санкции.

Но что это за санкции вообще? В своей заметке на сайте они даже не ссылаются на какие-либо нормы дисциплинарного кодекса или законов! Это полнейшее пренебрежение правом.

Повторю вновь – Суперлига не претендует на статус национального чемпионата и никогда не обращалась за признанием к кому-либо. Мы проводим соревнования в соответствии с законом Украины «О физической культуре и спорте». Все клубы – это зарегистрированные юридические лица, все игроки являются спортсменами-профессионалами, имеют трудовые контракты.

Сейчас Федерация отстраняет от своих соревнований более 150 игроков, из которых 80 – украинцы. Фактически, это выстрел себе в голову, ведь у нас всего около 140 хоккеистов с украинским паспортом старше 20 лет.

То есть ФХУ просто расправляется с неугодными. В список попали игроки «Альтаира» – 17 парней 2004-2005 годов рождения, которые в Суперлиге получают опыт игры со взрослыми командами. Из-за их отстранения, «Молодая Гвардия», выступающая в МХЛ, объявила, что снимается с чемпионата.

То есть эти игроки не нужны Федерации хоккея Украины? Понимает ли ее «руководство», что такими действиями подталкивает хоккеистов к отъезду за рубеж и возможному выступлению за другие сборные?

Позиция Суперлиги и клубов проста – мы хотим дать возможность хоккеистам много играть и своевременно получать зарплату. И всех участников «списка 171» мы готовы защитить.

Напомним, что в команду УХЛ перешел бывший форвард «Мариуполя».

Источник: hsl.com.ua Олег Шумейко-младший
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Сергей Варламов ФХУ

Комментарии 3

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18 января 2022г. 15:27
А разве у ФХУ есть голова? Зубко - это не голова, а гузиця!:D:D:D
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18 января 2022г. 16:46
Зубко просто выкинул не нужных и все пусть поддумают как играть в Суперлига!
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18 января 2022г. 17:40
Откуда выкинул? Они сами ушли еще 2 месяца назад. И таких будет только больше, так как по всем статьям - организации, освещению в СМИ, трансляциях, работе со спонсорами, по уровню зарплат суперлига круче чемпионата УХЛ. Что теряют игроки суперлиги? Только участие в недочемпионате ФХУ, где осталось две с половиной команды и две команды детей, которые присвоили очки, набранные другими командами. Зубко заявляет об участии в УХЛ в следующем сезоне 8 команд. Откуда он хоккеистов для 8 команд возьмет? Разве только что 14-15-летних детей и 50-летних ветеранов и любителей. Ну может еще Михнов с Благим останутся. У суперлиги же найдутся возможности и для приглашения легионеров, и для тех качественных украинцев, у которых летом закончатся контракты с Соколом, Кременчугом и Днепром. Они в большинстве с удовольствием перейдут в суперлигу, так как здесь зарплата в 2-3 раза выше. А через год-два Гоша сотоварищи загнутся окончательно.
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