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Варламов: «Причиной приезда Тардифа в Украину стал кризис в украинском хоккее, к которому привела политика ФХУ»

Гендир хоккейной Суперлиги – о визите президента IIHF
Хоккей Хоккейная Суперлига
10:58
Варламов: «Причиной приезда Тардифа в Украину стал кризис в украинском хоккее, к которому привела политика ФХУ»
Сергей Варламов / Фото - ХСЛ
Накануне Украину посетил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф

Генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов в интервью официальному сайту лиги поделился мнением о приезде главы IIHF.

«Все, что происходит сейчас в украинском хоккее, стало результатом пренебрежительного отношения лично Георгия Зубко к профессиональным хоккейным клубам».


«Причиной приезда Люка Тардифа стали как раз не успехи или достижения Федерации хоккея Украины, а кризис в украинском хоккее, к которому привела политика ФХУ».


«Сначала безосновательно от выборов был отстранён Алексей Житник, потом начались бесконечные дисциплинарные разбирательства против игроков и клубов, и после, в результате шантажа отстранением «Донбасса» от Континентального кубка и Лиги Чемпионов – вхождение в состав учредителей Украинской хоккейной лиги. По этому поводу, кстати, другие основатели УХЛ уже обратились в суд, и 18 января состоится подготовительное заседание».


«Мне кажется, что Президент IIHF искренне хочет разобраться в ситуации и понять истоки кризиса в украинском хоккее. И ключевой целью визита его визита фактически было содействие в организации переговоров между клубами Суперлиги и «руководством» Федерации хоккея Украины».


«Потому что на сегодняшний день Федерация хоккея Украины и её «президент» работают против клубов, против меценатов, которые вкладывают свои деньги и дают работу сотням людей».


«Сегодня в Суперлиге играет 81 украинский хоккеист. Это более чем 3 команды, составленные исключительно из отечественных игроков».


«Поэтому уже нет речи о санкциях в отношении хоккеистов, тренеров, судей и команд в целом. Идут лишь попытки «охоты на ведьм» – как в ситуации с дисквалификацией вратаря СК «Сокол» Артура Оганджаняна, которого отстранили от участия в соревнованиях ФХУ за то, что он предал огласке угрозы со стороны Георгия Зубко».

«Знаю, что чиновники ФХУ во главе с Георгием Зубко, намеренно вводят в заблуждение руководителя Международной федерации хоккея, часто прикрываясь его именем. Но это, рано или поздно, вылезет наружу».


«Такого не было ни в одном виде спорта, чтобы после того как команды по собственной инициативе снимаются с чемпионата – на их место, во время сезона, заявлялись новые клубы. При этом спортивные результаты переносились от одной команды к другой».


«Подобных прецедентов в УХЛ на сегодня уже два – сначала вместо «Белого Барса» в чемпионат включили команду БСФК, а сегодня, вместо снявшегося «Рулав Одд», на лёд в Кременчуге выйдут «Харьковские Берсерки». Это мошенничество и служебный подлог, а также основание признать будущие итоги чемпионата недействительными».


«Наша позиция неизменна – на политику федерации должны иметь возможность влиять как профессиональные клубы, так и ДЮСШ, ледовые арены, другие хоккейные организации».


«Для этого Федерация хоккея Украины должна провести реорганизацию, по примеру Украинской ассоциации футбола и Федерации баскетбола Украины, и стать общественным союзом. После этого необходимы новые демократические выборы, на всех уровнях – и только после этого украинский хоккей сможет выйти на путь развития».


Ранее Варламов в открытом письме обратился к сотрудникам ФХУ и призвал их не исполнять преступные приказы руководства.
Владимир Кириченко
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Теги

Сергей Варламов IIHF Люк Тардиф

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