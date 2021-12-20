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Варламов: «Призываю Дисциплинарный комитет ФХУ не выполнять преступные приказы руководства»

Генеральный директор Суперлиги пообещал предоставить защиту пострадавшим от действий Федерации хоккея Украины
Хоккей Хоккейная Суперлига
12:16
Варламов: «Призываю Дисциплинарный комитет ФХУ не выполнять преступные приказы руководства»
Сергей Варламов / Фото: hsl.com.ua

Учитывая беспрецедентное давление, которое оказывается на Дисциплинарный и Апелляционный комитеты Федерации хоккея Украины, генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов в открытом письме обратился к сотрудникам ФХУ и призвал их не исполнять преступные приказы руководства:

Руководством Федерации хоккея Украины, в частности, президентом организации Георгием Зубко и исполнительным директором Александрой Слатвицкой оказывается огромное давление на Дисциплинарный и Апелляционный комитеты Федерации хоккея Украины. Органы спортивного правосудия, которые должны быть независимыми и беспристрастными в своих решениях.

В то же время, президент ФХУ Георгий Зубко публично, через свою страницу в социальной сети Facebook, заранее анонсирует решение о санкциях со стороны Дисциплинарного комитета Федерации хоккея Украины к игрокам, тренерам, судьям и другим лицам, имеющим отношение к Хоккейной Суперлиге Украины. За 3(!) дня до фактического проведения заседания Дисциплинарного комитета.

Также Георгий Зубко позволяет себе в личных сообщениях угрожать игрокам предстоящими санкциями вплоть до запрета играть в хоккей в любой стране мира. И при этом прикрывается вами, то есть – решением Дисциплинарного комитета ФХУ.

Статья 60 Конституции Украины подчеркивает, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы, а при даче и исполнении явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность.

Я понимаю, какие рычаги влияния Георгий Зубко на вас, как на работников Федерации хоккея Украины. Однако Хоккейная Суперлига Украины действует исключительно в рамках законодательства Украины, в частности в соответствии с Законом Украины «О физической культуре и спорте».

Учитывая это, призываю вас действовать исключительно в рамках Закона и не выполнять преступные приказы руководства Федерации хоккея Украины, которое вашими руками совершает произвол и беззаконие.

Обо всех фактах давления на вас, как на органы спортивного правосудия, прошу вас сообщать мне лично. Я гарантирую предоставление правовой помощи и защиты всем пострадавшим от действий Федерации хоккея Украины.

«Забыли» про Денискина и обещании договариваться с клубами. ФХУ и IIHF очень по-разному рассказали о визите Тардифа в Украину

Президент ФХУ Георгий Зубко угрожает отстранением от хоккея голкиперу сборной Украины Артуру Оганджаняну.

Источник: hsl.com.ua Олег Шумейко-младший
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Сергей Варламов ФХУ

Комментарии 1

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20 декабря 2021г. 17:21
Ну сколько ещё эту тварь Зубко будут терпеть в ФХУ? Гнать в шею этого афариста и все!
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