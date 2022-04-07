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«Вашингтон» минимально обыграл «Тампу», «Сент-Луис» разгромил «Сиэтл»

«Вегас» крупно проиграл «Ванкуверу», «Анахайм» не справился с «Калгари»
Хоккей НХЛ
07 апреля 09:00
«Вашингтон» минимально обыграл «Тампу», «Сент-Луис» разгромил «Сиэтл»
Фото: AP

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Тампа-Бэй» – 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

1:0 – 6 Фегервары (Шири, Карлсон)

2:0 – 8 Карлсон ( Бэкстрем, Кузнецов)

2:1 – 9 Кучеров (Хедман)

3:1 – 16 Овечкин (Кузнецов, Карлсон)

3:2 – 17 Пол (Рутта, Стэмкос)

4:2 – 37 Карлсон (Овечкин, Оши)

4:3 – 58 Колтон (Марун, Сергачев)

Вратари: Самсонов 25/28 – Ан. Василевский 24/28.

«Виннипег» – «Детройт» – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

0:1 – 19 Ганье (Ларкин)

1:1 – 27 Шайфли (Элерс, Шмидт)

1:2 – 50 Расмуссен (Крискуоло, Сундквист)

1:3 – 60 Ганье (Ларкин, Сутер)

Вратари: Хеллибак 32/34 – Грайсс 32/33.

«Сент-Луис» – «Сиэтл» – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 – 9 Томас (Бучневич, Барбашев)

2:0 – 28 Фолк (Ледди, Шенн)

2:1 – 30 Эберле (Донато, Борген)

3:1 – 43 Кайру (Бортуццо, Шенн)

4:1 – 59 О′Райлли (Росен, Саад)

Вратари: Хуссо 28/29 – Дриеджер 32/35.

«Вегас» – «Ванкувер» – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

1:0 – 13 Айкел (Макнэбб, Стивенсон)

1:1 – 17 Хорват (Петтерссон, Экман-Ларссон)

1:2 – 17 Ричардсон (Гарланд, Дикинсон)

1:3 – 32 Пирсон ( Миллер, Петтерссон)

1:4 – 37 Петтерссон ( Миллер, Экман-Ларссон)

1:5 – 42 Петтерссон (Чейссон)

Вратари: Ленер 26/31 – Демко 33/34.

«Анахайм» – «Калгари» – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

0:1 – 13 Линдхольм (Стоун, Годро)

0:2 – 31 Тоффоли (Баклунд, Манджипани)

1:2 – 39 Зеграс (Стил, Леттьери)

1:3 – 51 Стоун (Манджипани)

2:3 – 52 Хенрик (Фаулер, Шаттенкирк)

2:4 – 60 Ткачак (Годро)

Вратари: Столарц 24/27 – Маркстрем 26/28.

Рене Тер Велде
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