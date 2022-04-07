«Вашингтон» минимально обыграл «Тампу», «Сент-Луис» разгромил «Сиэтл»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Тампа-Бэй» – 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)
1:0 – 6 Фегервары (Шири, Карлсон)
2:0 – 8 Карлсон ( Бэкстрем, Кузнецов)
2:1 – 9 Кучеров (Хедман)
3:1 – 16 Овечкин (Кузнецов, Карлсон)
3:2 – 17 Пол (Рутта, Стэмкос)
4:2 – 37 Карлсон (Овечкин, Оши)
4:3 – 58 Колтон (Марун, Сергачев)
Вратари: Самсонов 25/28 – Ан. Василевский 24/28.
«Виннипег» – «Детройт» – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
0:1 – 19 Ганье (Ларкин)
1:1 – 27 Шайфли (Элерс, Шмидт)
1:2 – 50 Расмуссен (Крискуоло, Сундквист)
1:3 – 60 Ганье (Ларкин, Сутер)
Вратари: Хеллибак 32/34 – Грайсс 32/33.
«Сент-Луис» – «Сиэтл» – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 – 9 Томас (Бучневич, Барбашев)
2:0 – 28 Фолк (Ледди, Шенн)
2:1 – 30 Эберле (Донато, Борген)
3:1 – 43 Кайру (Бортуццо, Шенн)
4:1 – 59 О′Райлли (Росен, Саад)
Вратари: Хуссо 28/29 – Дриеджер 32/35.
«Вегас» – «Ванкувер» – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
1:0 – 13 Айкел (Макнэбб, Стивенсон)
1:1 – 17 Хорват (Петтерссон, Экман-Ларссон)
1:2 – 17 Ричардсон (Гарланд, Дикинсон)
1:3 – 32 Пирсон ( Миллер, Петтерссон)
1:4 – 37 Петтерссон ( Миллер, Экман-Ларссон)
1:5 – 42 Петтерссон (Чейссон)
Вратари: Ленер 26/31 – Демко 33/34.
«Анахайм» – «Калгари» – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
0:1 – 13 Линдхольм (Стоун, Годро)
0:2 – 31 Тоффоли (Баклунд, Манджипани)
1:2 – 39 Зеграс (Стил, Леттьери)
1:3 – 51 Стоун (Манджипани)
2:3 – 52 Хенрик (Фаулер, Шаттенкирк)
2:4 – 60 Ткачак (Годро)
Вратари: Столарц 24/27 – Маркстрем 26/28.
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