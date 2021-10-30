«Вашингтон» обыграл «Аризону», «Рейнджерс» разобрались с «Коламбусом»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Аризона» – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 Карлсон (Овечкин, Кузнецов) 52
2:0 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) 59
Вратари: Самсонов 16/16 – Веймелка 30/31.
«Рейнджерс» – «Коламбус» – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
1:0 Строум (Лундквист, Панарин) 12
2:0 Лафреньер (Фокс) 15
3:0 Крайдер (Фокс, Панарин) 41
4:0 Крайдер (Панарин, Фокс) 51
Вратари: Шестеркин 31/31 – Мерзликин 33/37.
«Детройт» – «Флорида» – 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
0:1 Луостаринен (Монтур, Нутиваара) 8
0:2 Барков (Дюклер) 18
1:2 Ганье (Стефенс, Стечер) 22
2:2 Сутер (Фаббри, Зайдер) 57
2:3 Барков (Уигар, Юбердо) 63
Вратари: Неделькович 30/33 – Бобровский 28/30.
«Каролина» – «Чикаго» – 6:3 (4:2, 2:0, 0:1)
0:1 Хэйгл (Густафссон, Тэйвс) 6
1:1 Деанджело (Трочек) 7
1:2 Годетт (Густафссон, Курашев) 10
2:2 Дж.Стаал (Слэвин, Бир) 13
3:2 Степан (Фаст) 13
4:2 Котканиеми (Коул, Ахо) 18
5:2 Ахо (Терявяйнен, Деанджело) 23
6:2 Свечников (Трочек, Деанджело) 26
6:3 Дебринкат (Кубалик, Джонс) 48
Вратари: Раанта 23/26 – Ланкинен 29/35.
«Вегас» – «Анахайм» – 5:4 (1:0, 1:1, 2:3, 0:0, по буллитам - 2:1)
1:0 Смит (Мартинес, Карлссон) 3
2:0 Хаг (Пьетранжело, Маршессо) 23
2:1 Зеграс (Хенрик, Милано) 35
3:1 Стивенсон (Хаг, Маршессо) 42
4:1 Каррье (Стивенсон) 45
4:2 Терри (Гецлаф, Грул) 51
4:3 Лундстрем (Сильверберг, Линдхольм) 55
4:4 Хенрик (Зеграс, Шаттенкирк) 56
Вратари: Ленер 34/38 – Гибсон 38/42.
«Даллас» – «Оттава» – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 Норрис 5
0:2 Ткачак 7
0:3 Норрис (Зуб, Батерсон) 27
1:3 Павелски (Робертсон, Радулов) 30
1:4 Браун (Штюцле, Мете) 43
Вратари: Холтби 20/24 – Густавссон 38/39.
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