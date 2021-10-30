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«Вашингтон» обыграл «Аризону», «Рейнджерс» разобрались с «Коламбусом»

«Детройт» уступил «Флориде»
Хоккей НХЛ
30 октября 07:20
«Вашингтон» обыграл «Аризону», «Рейнджерс» разобрались с «Коламбусом»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат 

«Вашингтон» – «Аризона» – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) 

1:0 Карлсон (Овечкин, Кузнецов) 52

2:0 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) 59

Вратари: Самсонов 16/16 – Веймелка 30/31.

«Рейнджерс» – «Коламбус» – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) 

1:0 Строум (Лундквист, Панарин) 12

2:0 Лафреньер (Фокс) 15

3:0 Крайдер (Фокс, Панарин) 41

4:0 Крайдер (Панарин, Фокс) 51

Вратари: Шестеркин 31/31 – Мерзликин 33/37.

«Детройт» – «Флорида» – 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

0:1 Луостаринен (Монтур, Нутиваара) 8

0:2 Барков (Дюклер) 18

1:2 Ганье (Стефенс, Стечер) 22

2:2 Сутер (Фаббри, Зайдер) 57

2:3 Барков (Уигар, Юбердо) 63

Вратари: Неделькович 30/33 – Бобровский 28/30.

«Каролина» – «Чикаго» – 6:3 (4:2, 2:0, 0:1)

0:1 Хэйгл (Густафссон, Тэйвс) 6

1:1 Деанджело (Трочек) 7

1:2 Годетт (Густафссон, Курашев) 10

2:2 Дж.Стаал (Слэвин, Бир) 13

3:2 Степан (Фаст) 13

4:2 Котканиеми (Коул, Ахо) 18

5:2 Ахо (Терявяйнен, Деанджело) 23

6:2 Свечников (Трочек, Деанджело) 26

6:3 Дебринкат (Кубалик, Джонс) 48

Вратари: Раанта 23/26 – Ланкинен 29/35.

«Вегас» – «Анахайм» – 5:4 (1:0, 1:1, 2:3, 0:0, по буллитам - 2:1) 

1:0 Смит (Мартинес, Карлссон) 3

2:0 Хаг (Пьетранжело, Маршессо) 23

2:1 Зеграс (Хенрик, Милано) 35

3:1 Стивенсон (Хаг, Маршессо) 42

4:1 Каррье (Стивенсон) 45

4:2 Терри (Гецлаф, Грул) 51

4:3 Лундстрем (Сильверберг, Линдхольм) 55

4:4 Хенрик (Зеграс, Шаттенкирк) 56

Вратари: Ленер 34/38 – Гибсон 38/42.

«Даллас» – «Оттава» – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) 

0:1 Норрис 5

0:2 Ткачак 7

0:3 Норрис (Зуб, Батерсон) 27

1:3 Павелски (Робертсон, Радулов) 30

1:4 Браун (Штюцле, Мете) 43

Вратари: Холтби 20/24 – Густавссон 38/39.

Рене Тер Велде
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