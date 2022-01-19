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00:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс 3:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс 5:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Питтсбург Пингвинс 3:5 Окончен
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02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс 1:7 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Ванкувер Кэнакс 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Монреаль Канадиенс 3:5 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Флорида Пантерс 5:1 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:6 Окончен
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован

«Вашингтон» отыгрался с 0:2 и в овертайме дожал «Виннипег», «Каролина» разгромно победила «Бостон»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
09:57
«Вашингтон» отыгрался с 0:2 и в овертайме дожал «Виннипег», «Каролина» разгромно победила «Бостон»
Вашингтон - Виннипег / фото - Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» – «Ванкувер» 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

1:0 Томасино (Каррье, Толванен), 22:51, ГБ,

1:1 Петтерссон (Подколзин, Хегландер), 27:23,

1:2 Бесер (Миллер, Хьюз), 43:41, ГБ,

1:3 Ламмикко (Мотт), 52:19,

Вратари: Раттич – Демко.

«Бостон» – «Каролина» 1:7 (1:5, 0:0, 0:2)

0:1 Терявяйнен (Славин, Деанджело) 03:44,

0:2 Котканиеми (Свечников, Нидеррайтер) 06:03,

1:2 Бержерон (Пастрняк, Макэвой) 11:13 ГБ,

1:3 Котканиеми (Славин, Степан) 11:26,

1:4 Джарвис 16:01,

1:5 Степан (Мартинук) 16:57,

1:6 Славин (Деанджело, Терявяйнен) 43:05 ГБ,

1:7 Свечников (Ахо, Деанджело) 47:48 ГБ,

Вратари: Раск – Андерсен.

«Филадельфия» – «Айлендерс» 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 Сало (Барзал, Паризе), 2:08,

1:1 ван Римсдайк (Йорк, Жиру), 14:39, ГБ,

1:2 Бэйли (Бовилье, Пелек), 33:28,

2:2 Конекны (Линдблом, Лотон), 33:54,

3:2. Жиру (Аткинсон, Фараби), 44:05,

3:3 Сизикас (Мэйфилд, Клаттербак), 55:32,

3:4 Вальстрем, 65:00, ПБ,

Вратари: Харт – Варламов.

«Вашингтон» – «Виннипег» 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

0:1 Коннор (Копп, Шайфли) 01:02 ГБ,

0:2 Перфетти (Дюбуа, Коннор) 02:20,

1:2 Овечкин (Хэтэуэй) 16:58,

2:2 Орлов (Макмайкл, Эллер) 24:26,

3:2 Протас (Шульц, Уилсон) 44:15,

3:3 Дюбуа (Лаури, Шайфли) 58:55,

4:3 Уилсон (Кузнецов, Орлов) 60:26,

Вратари: Ванечек – Хеллебайк.

«Лос-Анджелес» – «Тампа-Бэй» 4:6 (0:1, 3:2, 1:3)

0:1 Хедман 13:17,

1:1 Лизотт 28:52,

2:1 Иафалло 31:44 ГМ,

2:2 Кучеров (Хедман, Стэмкос) 33:03 ГБ,

2:3 Белльмар (Жозеф) 34:40 ГМ,

3:3 Калиев (Дурзи, Купари) 36:06 ГБ,

3:4 Хедман (Кучеров, Пойнт) 50:43,

3:5 Жозеф (Макдона, Сергачев) 55:20,

3:6 Стэмкос (Киллорн) 57:18 ПВ,

4:6 Дано (Арвидссон) 59:05,

Вратари: Петерсен – Василевский.

«Оттава» – «Баффало» 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

0:1 Козенс (Бутчер, Так) 12:07,

1:1 Батерсон (Шабо, Штюцле) 27:44 ГБ,

1:2 Янковски 50:03,

1:3 Так (Скиннер, Козенс) 59:20,

Вратари: Форсберг – Хаузер.

«Даллас» – «Монреаль» – 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

0:1 Дворак (Сузуки, Тоффоли) 27:35 ГБ,

0:2 Пеццетта (Лехконен, Эванс) 27:57,

1:2 Петерсон (Павелски) 36:24,

1:3 Тоффоли (Сузуки) 41:03 ГМ,

1:4 Дворак 42:38,

2:4 Сегин (Гурьянов, Хэнли) 43:03,

2:5 Андерсон (Питлик, Друэн) 44:18,

3:5 Павелски (Хинтц, Сегин) 58:41 ГБ,

Вратари: Эттинджер (Холтби) – Монтембо.

«Калгари» – «Флорида» 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

1:0 Андерссон (Ткачак, Годро) 04:36 ГБ,

2:0 Колман (Баклунд, Манджипани) 11:36,

2:1 Беннетт (Верхаг, Марчмент) 32:36,

3:1 Монахан (Годро) 36:03 ГБ,

4:1 Ткачак (Годро, Линдхольм) 43:47,

5:1 Монахан (Ткачак, Годро) 46:43,

Вратари: Маркстрем – Найт.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.


Михаил Рыбак
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