«Вашингтон» отыгрался с 0:2 и в овертайме дожал «Виннипег», «Каролина» разгромно победила «Бостон»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» – «Ванкувер» 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
1:0 Томасино (Каррье, Толванен), 22:51, ГБ,
1:1 Петтерссон (Подколзин, Хегландер), 27:23,
1:2 Бесер (Миллер, Хьюз), 43:41, ГБ,
1:3 Ламмикко (Мотт), 52:19,
Вратари: Раттич – Демко.
«Бостон» – «Каролина» 1:7 (1:5, 0:0, 0:2)
0:1 Терявяйнен (Славин, Деанджело) 03:44,
0:2 Котканиеми (Свечников, Нидеррайтер) 06:03,
1:2 Бержерон (Пастрняк, Макэвой) 11:13 ГБ,
1:3 Котканиеми (Славин, Степан) 11:26,
1:4 Джарвис 16:01,
1:5 Степан (Мартинук) 16:57,
1:6 Славин (Деанджело, Терявяйнен) 43:05 ГБ,
1:7 Свечников (Ахо, Деанджело) 47:48 ГБ,
Вратари: Раск – Андерсен.
«Филадельфия» – «Айлендерс» 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 Сало (Барзал, Паризе), 2:08,
1:1 ван Римсдайк (Йорк, Жиру), 14:39, ГБ,
1:2 Бэйли (Бовилье, Пелек), 33:28,
2:2 Конекны (Линдблом, Лотон), 33:54,
3:2. Жиру (Аткинсон, Фараби), 44:05,
3:3 Сизикас (Мэйфилд, Клаттербак), 55:32,
3:4 Вальстрем, 65:00, ПБ,
Вратари: Харт – Варламов.
«Вашингтон» – «Виннипег» 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
0:1 Коннор (Копп, Шайфли) 01:02 ГБ,
0:2 Перфетти (Дюбуа, Коннор) 02:20,
1:2 Овечкин (Хэтэуэй) 16:58,
2:2 Орлов (Макмайкл, Эллер) 24:26,
3:2 Протас (Шульц, Уилсон) 44:15,
3:3 Дюбуа (Лаури, Шайфли) 58:55,
4:3 Уилсон (Кузнецов, Орлов) 60:26,
Вратари: Ванечек – Хеллебайк.
«Лос-Анджелес» – «Тампа-Бэй» 4:6 (0:1, 3:2, 1:3)
0:1 Хедман 13:17,
1:1 Лизотт 28:52,
2:1 Иафалло 31:44 ГМ,
2:2 Кучеров (Хедман, Стэмкос) 33:03 ГБ,
2:3 Белльмар (Жозеф) 34:40 ГМ,
3:3 Калиев (Дурзи, Купари) 36:06 ГБ,
3:4 Хедман (Кучеров, Пойнт) 50:43,
3:5 Жозеф (Макдона, Сергачев) 55:20,
3:6 Стэмкос (Киллорн) 57:18 ПВ,
4:6 Дано (Арвидссон) 59:05,
Вратари: Петерсен – Василевский.
«Оттава» – «Баффало» 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
0:1 Козенс (Бутчер, Так) 12:07,
1:1 Батерсон (Шабо, Штюцле) 27:44 ГБ,
1:2 Янковски 50:03,
1:3 Так (Скиннер, Козенс) 59:20,
Вратари: Форсберг – Хаузер.
«Даллас» – «Монреаль» – 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
0:1 Дворак (Сузуки, Тоффоли) 27:35 ГБ,
0:2 Пеццетта (Лехконен, Эванс) 27:57,
1:2 Петерсон (Павелски) 36:24,
1:3 Тоффоли (Сузуки) 41:03 ГМ,
1:4 Дворак 42:38,
2:4 Сегин (Гурьянов, Хэнли) 43:03,
2:5 Андерсон (Питлик, Друэн) 44:18,
3:5 Павелски (Хинтц, Сегин) 58:41 ГБ,
Вратари: Эттинджер (Холтби) – Монтембо.
«Калгари» – «Флорида» 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
1:0 Андерссон (Ткачак, Годро) 04:36 ГБ,
2:0 Колман (Баклунд, Манджипани) 11:36,
2:1 Беннетт (Верхаг, Марчмент) 32:36,
3:1 Монахан (Годро) 36:03 ГБ,
4:1 Ткачак (Годро, Линдхольм) 43:47,
5:1 Монахан (Ткачак, Годро) 46:43,
Вратари: Маркстрем – Найт.
Результаты матчей предыдущего игрового дня.
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