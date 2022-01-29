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«Вашингтон» уничтожил «Даллас», «Рейнджерс» проиграли «Миннесоте»

«Колорадо» в «перестрелке» огорчил «Чикаго»
Хоккей НХЛ
07:58
«Вашингтон» уничтожил «Даллас», «Рейнджерс» проиграли «Миннесоте»
«Даллас Старз» – «Вашингтон Кэпиталз» / Фото - defendingbigd.com
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» – «Детройт Ред Уингз» 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0)

0:1 Смит (Ганье, Велено), 18:19

1:1 Гюнтцель (Малкин, Кросби), 25:54 ГБ

1:2 Задина (Расмуссен, Ледди), 36:31 ГБ

2:2 Гюнтцель (Кросби), 40:27

2:3 Рэймонд - 65:00 Б

Вратари: Десмит – Пикард


«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Миннесота Уайлд» 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

1:0 Гудроу (Труба, Строум), 08:47

2:0 Крайдер (Труба, Зибанежад), 17:08

2:1 Фиала (Хартман, Бенн), 32:18

2:2 Цуккарелло (Капризов, Boldy) - 33:47 ГБ

2:3 Годро (Фиала, Цуккарелло), 41:49

Вратари: Шестеркин – Тэлбот


«Чикаго Блэкхокс» – «Колорадо Эвеланш» 4:6 (0:0, 0:2, 4:4)

0:1 Ландеског (Макар, Жирар), 21:15 ГБ

0:2 Комфер (Джост, О'Коннор), 36:04

0:3 Ландеског (Рантанен, Кадри), 41:16 ГБ

1:3 Хагель (Мерфи, Строум), 41:38

2:3 Кейн (Густафссон, Джонс), 42:18

2:4 Ньюхук (Кадри, Бураковски), 42:54

3:4 Кейн (Строум), 54:00

3:5 Кадри (Рантанен, Ландеског), 57:58

4:5 Хагель (Кейн), 58:31

4:6 Макар (Комфер), 59:47

Вратари: Флери – Францоуз


«Аризона Койотис» – «Бостон Брюинз» 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

0:1 Хаула (Пастрняк, Форборт), 12:31

1:1 Шмальц (Гостисбир, Келлер), 18:04

1:2 - Макэвой (Маршан, Пастрняк), 33:41 ГБ

Вратари: Веджвуд – Ульмарк


«Даллас Старз» – «Вашингтон Кэпиталз» 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

0:1 Уилсон (Бэкстрем, Кузнецов), 01:29 ГБ

0:2 Карлсон (Кузнецов, Бэкстрем), 07:54 ГБ

0:3 ван Римсдайк (Макмайкл, Snively), 13:08

0:4 Макмайкл (Эллер, Шульц), 32:03

0:5 Бэкстрем (Орлов), 36:50

Вратари: Эттинджер – Ванечек


Владимир Кириченко
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Регулярный чемпионат (НХЛ) Результаты (НХЛ)

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