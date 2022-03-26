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«Вашингтон» в серии буллитов дожал «Баффало», «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург»

«Виннипег» в овертайме победил «Коламбус»
Хоккей НХЛ
09:13
«Вашингтон» в серии буллитов дожал «Баффало», «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург»
Фото: Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Питтсбург» 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Лафреньер (Гудроу, Хитил) 3

2:0 Крайдер (Зибанежад) 4

3:0 Ватрано (Крайдер, Зибанежад) 5

4:0 Крайдер (Зибанежад) 27

4:1 Картер (Хейнен, Капанен) 47

5:1 Копп (Строум, Панарин) 58

Вратари: Шестеркин – Джерри (ДеСмит).

«Баффало» – «Вашингтон» 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Манта (Уилсон, Бэкстрем) 10

1:1 Скиннер (Томпсон) 16

1:2 Дженсен (Шири, Орлов) 25

2:2 Скиннер (Самуэльссон) 31

3:2 Олофссон (Асплунд, Миттлстадт) 33

3:3 Овечкин (Кузнецов) 37

3:4 Овечкин 65

Вратари: Токарски – Самсонов.

«Виннипег» – «Коламбус» 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Тонинато (Сэнфорд, Диллон) 8

2:0 Коннор (Тонинато) 13

2:1 Боквист (Рословик, Нюквист) 14

2:2 Гонс (Бемстрем) 24

3:2 Моррисси (Уилер, Шайфли) 40

3:3 Бьоркстранн (Ворачек, Веренски) 60

4:3 Элерс (Коннор) 62

Вратари: Комри – Мерзликин.

«Колорадо» – «Филадельфия» 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 Кадри (Джонсон, Комфер) 8

1:1 ван Римсдайк (Эткинсон, Фараби) 14

2:1 Макар (Кадри) 14

3:1 Комфер (Мэнсон, Кадри) 17

4:1 Рантанен (Джонсон, Маккиннон) 19

5:1 Макдермид (Хелм, Кольяно) 33

5:2 Макьюэн (Йорк) 40

5:3 Уиллмен (Хэйс, Сэнхайм) 48

6:3 Макар (Рантанен) 49

Вратари: Францоуз – Харт.

«Калгари» – «Аризона» 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 Ткачак (Хэнифин, Годро) 22

2:0 Линдхольм (Годро, Ткачак) 24

3:0 Годро (Задоров) 29

3:1 Карконе () 40

4:1 Андерссон () 46

4:2 Колячонок (Динин, Шмалц) 59

Вратари: Маркстрем – Веймелка.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 2)

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Результаты (НХЛ)

Комментарии 1

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26 марта 2022г. 16:06
Та вы шо? Ужас. Отакое в хоккее творится американском и канадском - Шестёркин не справился - Овечкин и Панарин, Кузнецов и Самсонов оказались сильнее. А Кучеров и Василевский что творят. Сильна Америка талантами, ничего не скажешь. Внимательно следим за американцами Капризовым и Василевским. Слава Украине!
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