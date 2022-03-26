«Вашингтон» в серии буллитов дожал «Баффало», «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Питтсбург» 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Лафреньер (Гудроу, Хитил) 3
2:0 Крайдер (Зибанежад) 4
3:0 Ватрано (Крайдер, Зибанежад) 5
4:0 Крайдер (Зибанежад) 27
4:1 Картер (Хейнен, Капанен) 47
5:1 Копп (Строум, Панарин) 58
Вратари: Шестеркин – Джерри (ДеСмит).
«Баффало» – «Вашингтон» 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Манта (Уилсон, Бэкстрем) 10
1:1 Скиннер (Томпсон) 16
1:2 Дженсен (Шири, Орлов) 25
2:2 Скиннер (Самуэльссон) 31
3:2 Олофссон (Асплунд, Миттлстадт) 33
3:3 Овечкин (Кузнецов) 37
3:4 Овечкин 65
Вратари: Токарски – Самсонов.
«Виннипег» – «Коламбус» 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Тонинато (Сэнфорд, Диллон) 8
2:0 Коннор (Тонинато) 13
2:1 Боквист (Рословик, Нюквист) 14
2:2 Гонс (Бемстрем) 24
3:2 Моррисси (Уилер, Шайфли) 40
3:3 Бьоркстранн (Ворачек, Веренски) 60
4:3 Элерс (Коннор) 62
Вратари: Комри – Мерзликин.
«Колорадо» – «Филадельфия» 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Кадри (Джонсон, Комфер) 8
1:1 ван Римсдайк (Эткинсон, Фараби) 14
2:1 Макар (Кадри) 14
3:1 Комфер (Мэнсон, Кадри) 17
4:1 Рантанен (Джонсон, Маккиннон) 19
5:1 Макдермид (Хелм, Кольяно) 33
5:2 Макьюэн (Йорк) 40
5:3 Уиллмен (Хэйс, Сэнхайм) 48
6:3 Макар (Рантанен) 49
Вратари: Францоуз – Харт.
«Калгари» – «Аризона» 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Ткачак (Хэнифин, Годро) 22
2:0 Линдхольм (Годро, Ткачак) 24
3:0 Годро (Задоров) 29
3:1 Карконе () 40
4:1 Андерссон () 46
4:2 Колячонок (Динин, Шмалц) 59
Вратари: Маркстрем – Веймелка.
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