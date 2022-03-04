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Хоккей. Чемпионат мира U20. Германия - Чехия

«Вашингтон» «всухую» разобрался с «Каролиной», «Питтсбург» разгромил «Тампу»

«Бостон» уверенно обыграл «Вегас», «Миннесота» минимально победила «Филадельфию»
Хоккей НХЛ
07:30
«Вашингтон» «всухую» разобрался с «Каролиной», «Питтсбург» разгромил «Тампу»
Фото: wtop.com

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Каролина» – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 Кузнецов 19

2:0 Фегервары (Хэтэуэй, Шири) 29

3:0 Овечкин (Оши, Карлсон) 36

4:0 Орлов (Шульц, Шири) 60

Вратари: Ванечек 36/36 – Андерсен 29/33.

«Тампа-Бэй» – «Питтсбург» – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

0:1 Хейнен (Малкин, Капанен) 4

0:2 Кросби (Малкин, Генцел) 7

1:2 Бельмар (Марун) 27

1:3 Макгинн (Родригес) 38

1:4 Малкин (Хейнен) 46

1:5 Генцел (Кросби, Летанг) 55

Вратари: Ан. Василевский 35/39 – Джерри 20/21.

«Филадельфия» – «Миннесота» – 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)

1:0 Лоутон 4

1:1 Хартман (Капризов, Зукарелло-Асен) 12

2:1 Браун (Уиллмен, Макьюэн) 14

2:2 Годро 20

3:2 Конекны (Лоутон) 26

3:3 Хартман (Эддисон, Фиала) 30

4:3 ван Римсдайк (Йэндл, Жиру) 40

4:4 Болди (Фиала) 53

4:5 Брудин 53

Вратари: Харт 33/38 – Тэлбот 26/30.

«Флорида» – «Оттава» – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

1:0 Марчмент (Беннетт, Хернквист) 11

2:0 Хернквист (Монтур, Марчмент) 44

3:0 Ломберг (Луостаринен, Ватрано) 44

Вратари: Бобровский 18/18 – Форсберг 45/48.

«Айлендерс» – «Ванкувер» – 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

1:0 Добсон (Грин, Нелсон) 24

1:1 Хант 28 

1:2 Миллер (Хьюз, Босер) 32

2:2 Палмиери (Пажо, Пелек) 39

3:2 Бовилье 42

3:3 Хегландер (Хьюз, Гарланд) 50

3:4 Подколзин (Хорват) 51

Вратари: Варламов 34/38 – Демко 24/27.

«Чикаго» – «Эдмонтон» – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

1:0 Лафферти (Карпентер, Курашев) 3

1:1 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид) 15

2:1 Кэйн (Джонс, Строум) 17

2:2 Кэйн (Нерс, Драйзайтль) 20

3:2 Кубалик 43

3:3 Кэйн (Бушар, Макдэвид) 60

4:3 Дебринкат (Джонс, Кэйн) 63

Вратари: Флери 29/32 – Коскинен 28/32.

«Калгари» – «Монреаль» – 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)

1:0 Колман (Баклунд, Манджипани) 12

1:1 Петри (Лехконен, Сузуки) 20

2:1 Годро 33

3:1 Манджипани (Маркстрем, Тоффоли) 36

3:2 Сузуки (Кофилд, Хоффман) 38

3:3 Чиарот (Сузуки, Хоффман) 45

3:4 Хоффман (Чиарот, Дофен) 58

4:4 Линдхольм (Андерссон, Манджипани) 60

4:5 Чиарот (Хоффман, Питлик) 62

Вратари: Маркстрем 30/35 – Хэммонд 30/34.

«Аризона» – «Колорадо» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

0:1 Тэйвс (Маккиннон, Макар) 26

1:1 Эрикссон (Мозер, Руссель) 39

2:1 Шмалц (Чикран, Келлер) 46

Вратари: Веймелка 42/43 – Францоуз 27/29.

«Вегас» – «Бостон» – 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

0:1 Смит (Форборт, Фредерик) 14

0:2 Смит (Фредерик, Койл) 32

1:2 Айкел 38

1:3 Пастрняк (Хаула, Фредерик) 49

1:4 Смит (Карло, Гжельчик) 55

2:4 Маршессо (Пьетранжело) 57

2:5 Пастрняк (Хаула) 59

Вратари: Ленер 31/35 – Сваймен 34/36.

Рене Тер Велде
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