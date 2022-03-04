«Вашингтон» «всухую» разобрался с «Каролиной», «Питтсбург» разгромил «Тампу»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Каролина» – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
1:0 Кузнецов 19
2:0 Фегервары (Хэтэуэй, Шири) 29
3:0 Овечкин (Оши, Карлсон) 36
4:0 Орлов (Шульц, Шири) 60
Вратари: Ванечек 36/36 – Андерсен 29/33.
«Тампа-Бэй» – «Питтсбург» – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
0:1 Хейнен (Малкин, Капанен) 4
0:2 Кросби (Малкин, Генцел) 7
1:2 Бельмар (Марун) 27
1:3 Макгинн (Родригес) 38
1:4 Малкин (Хейнен) 46
1:5 Генцел (Кросби, Летанг) 55
Вратари: Ан. Василевский 35/39 – Джерри 20/21.
«Филадельфия» – «Миннесота» – 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)
1:0 Лоутон 4
1:1 Хартман (Капризов, Зукарелло-Асен) 12
2:1 Браун (Уиллмен, Макьюэн) 14
2:2 Годро 20
3:2 Конекны (Лоутон) 26
3:3 Хартман (Эддисон, Фиала) 30
4:3 ван Римсдайк (Йэндл, Жиру) 40
4:4 Болди (Фиала) 53
4:5 Брудин 53
Вратари: Харт 33/38 – Тэлбот 26/30.
«Флорида» – «Оттава» – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
1:0 Марчмент (Беннетт, Хернквист) 11
2:0 Хернквист (Монтур, Марчмент) 44
3:0 Ломберг (Луостаринен, Ватрано) 44
Вратари: Бобровский 18/18 – Форсберг 45/48.
«Айлендерс» – «Ванкувер» – 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)
1:0 Добсон (Грин, Нелсон) 24
1:1 Хант 28
1:2 Миллер (Хьюз, Босер) 32
2:2 Палмиери (Пажо, Пелек) 39
3:2 Бовилье 42
3:3 Хегландер (Хьюз, Гарланд) 50
3:4 Подколзин (Хорват) 51
Вратари: Варламов 34/38 – Демко 24/27.
«Чикаго» – «Эдмонтон» – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)
1:0 Лафферти (Карпентер, Курашев) 3
1:1 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид) 15
2:1 Кэйн (Джонс, Строум) 17
2:2 Кэйн (Нерс, Драйзайтль) 20
3:2 Кубалик 43
3:3 Кэйн (Бушар, Макдэвид) 60
4:3 Дебринкат (Джонс, Кэйн) 63
Вратари: Флери 29/32 – Коскинен 28/32.
«Калгари» – «Монреаль» – 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)
1:0 Колман (Баклунд, Манджипани) 12
1:1 Петри (Лехконен, Сузуки) 20
2:1 Годро 33
3:1 Манджипани (Маркстрем, Тоффоли) 36
3:2 Сузуки (Кофилд, Хоффман) 38
3:3 Чиарот (Сузуки, Хоффман) 45
3:4 Хоффман (Чиарот, Дофен) 58
4:4 Линдхольм (Андерссон, Манджипани) 60
4:5 Чиарот (Хоффман, Питлик) 62
Вратари: Маркстрем 30/35 – Хэммонд 30/34.
«Аризона» – «Колорадо» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
0:1 Тэйвс (Маккиннон, Макар) 26
1:1 Эрикссон (Мозер, Руссель) 39
2:1 Шмалц (Чикран, Келлер) 46
Вратари: Веймелка 42/43 – Францоуз 27/29.
«Вегас» – «Бостон» – 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
0:1 Смит (Форборт, Фредерик) 14
0:2 Смит (Фредерик, Койл) 32
1:2 Айкел 38
1:3 Пастрняк (Хаула, Фредерик) 49
1:4 Смит (Карло, Гжельчик) 55
2:4 Маршессо (Пьетранжело) 57
2:5 Пастрняк (Хаула) 59
Вратари: Ленер 31/35 – Сваймен 34/36.
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