«Вашингтону» с дублем Овечкина разобрался с «Нэшвиллом», «Питтсбург» минимально обыграл «Филадельфию»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Бостон» – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, Б 3:2)
0:1 Койл (Смит) 4
1:1 Хитил (Шнайдер, Хант) 47
Вратари: Шестеркин 31/32, Георгиев – Сваймен 33/34.
«Питтсбург» – «Филадельфия» – 5:4 (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)
0:1 Жиру (Линдблум, Эткинсон) 14
1:1 Симон (Бойл, Петтерссон) 15
2:1 Кросби (Малкин) 17
2:2 Лоутон 22
2:3 Силер (ван Римсдайк, Конекны) 31
2:4 Браун (Лоутон, ван Римсдайк) 38
3:4 Генцел (Кросби, Летанг) 53
4:4 Руэдел (Картер, Хейнен) 53
5:4 Летанг 62
Вратари: ДеСмит 23/27 – Харт 29/34.
«Оттава» – «Сент-Луис» – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
0:1 Шенн (О′Райлли) 14
1:1 Штюцле (Бреннстрем, Ткачак) 17
1:2 Тарасенко (Томас, Бучневич) 23
1:3 Томас (Бучневич, Тарасенко) 26
2:3 Келли (Бишоп, Бреннстрем) 27
2:4 Сундквист (Фолк, Костин) 51
2:5 Тарасенко (Бучневич, Томас) 58
Вратари: Мюррей 27/31, Форсберг 4/4 – Хуссо 18/20.
«Нью-Джерси» – «Тампа-Бэй» – 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)
1:0 Мерсер (Шарангович, Хьюз) 9
1:1 Марун 10
2:1 Шарангович (Мерсер, Татар) 20
3:1 Хьюз (Мерсер) 22
3:2 Стэмкос (Рутта, Кучеров) 36
3:3 Киллорн (Хедман, Сергачев) 37
3:4 Хедман (Бельмар, Перри) 48
3:5 Кучеров (Пойнт) 50
3:6 Бельмар (Марун, Перри) 51
Вратари: Гиллис 24/30, Доус 2/2 – Ан. Василевский 22/25.
«Баффало» – «Айлендерс» – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
1:0 Окпосо (Икин, Фицджеральд) 11
1:1 Палмиери (Ао, Бовилье) 13
2:1 Томпсон (Козенс) 22
2:2 Ли (Барзэл, Хара) 28
3:2 Так (Далин, Кребс) 41
3:3 Палмиери (Добсон, Ли) 50
4:3 Олофссон (Козенс, Кребс) 58
5:3 Йокихарью (Так) 59
6:3 Олофссон (Козенс) 60
Вратари: Токарски 30/33 – Сорокин 35/39.
«Нэшвилл» – «Вашингтон» – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
0:1 Снайвли (Орлов, Шири) 5
1:1 МакКэррон (Фаббро, Йоси) 43
1:2 Дженсен (Хагелин, Хэтэуэй) 44
1:3 Овечкин (Уилсон, Карлсон) 45
1:4 Овечкин 59
Вратари: Сарос 24/27 – Самсонов 33/34.
«Колорадо» – «Даллас» – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
0:1 Павелски (Сегин, Робертсон) 19
0:2 Робертсон (Хаканпя, Павелски) 25
1:2 Маккиннон (Ньюхук, Макар) 26
1:3 Павелски (Хинтц, Сегин) 33
1:4 Сегин (Павелски, Бенн) 59
Вратари: Францоуз 16/19 – Эттинджер 46/47.
«Калгари» – «Коламбус» – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
1:0 Гадбрэнсон (Лучич) 3
2:0 Линдхольм 17
2:1 Боквист (Дженнер, Лайне) 18
3:1 Ткачак (Линдхольм, Годро) 36
4:1 Дюбе (Манджипани) 40
5:1 Ружичка (Задоров, Льюис) 47
5:2 Веренски (Курали, Нюквист) 49
6:2 Тоффоли (Линдхольм, Годро) 52
Вратари: Владарж 18/20 – Мерзликин 35/41.
«Лос-Анджелес» – «Эдмонтон» – 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)
1:0 Калиев (Лемье) 17
1:1 Макдэвид (Пулюярви) 38
1:2 Нюджент-Хопкинс (Райан, Фогеле) 48
2:2 Дано (Даути, Арвидссон) 52
2:3 Ямамото (Кэйн, Драйзайтль) 56
2:4 Хайман (Бэрри, Макдэвид) 59
2:5 Кэйн (Сиси) 60
Вратари: Петерсен 24/27 – Майк Смит 30/32.
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