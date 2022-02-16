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«Вашингтону» с дублем Овечкина разобрался с «Нэшвиллом», «Питтсбург» минимально обыграл «Филадельфию»

«Калгари» одержал разгромную победу над «Коламбусом», «Оттава» уступила «Сент-Луису»
Хоккей НХЛ
07:30
«Вашингтону» с дублем Овечкина разобрался с «Нэшвиллом», «Питтсбург» минимально обыграл «Филадельфию»
Фото: japersrink.com

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Бостон» – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, Б 3:2)

0:1 Койл (Смит) 4

1:1 Хитил (Шнайдер, Хант) 47

Вратари: Шестеркин 31/32, Георгиев – Сваймен 33/34.

«Питтсбург» – «Филадельфия» – 5:4 (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)

0:1 Жиру (Линдблум, Эткинсон) 14

1:1 Симон (Бойл, Петтерссон) 15

2:1 Кросби (Малкин) 17

2:2 Лоутон 22

2:3 Силер (ван Римсдайк, Конекны) 31

2:4 Браун (Лоутон, ван Римсдайк) 38

3:4 Генцел (Кросби, Летанг) 53

4:4 Руэдел (Картер, Хейнен) 53

5:4 Летанг 62

Вратари: ДеСмит 23/27 – Харт 29/34.

«Оттава» – «Сент-Луис» – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

0:1 Шенн (О′Райлли) 14

1:1 Штюцле (Бреннстрем, Ткачак) 17

1:2 Тарасенко (Томас, Бучневич) 23

1:3 Томас (Бучневич, Тарасенко) 26

2:3 Келли (Бишоп, Бреннстрем) 27

2:4 Сундквист (Фолк, Костин) 51

2:5 Тарасенко (Бучневич, Томас) 58

Вратари: Мюррей 27/31, Форсберг 4/4 – Хуссо 18/20.

«Нью-Джерси» – «Тампа-Бэй» – 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

1:0 Мерсер (Шарангович, Хьюз) 9

1:1 Марун 10 

2:1 Шарангович (Мерсер, Татар) 20

3:1 Хьюз (Мерсер) 22

3:2 Стэмкос (Рутта, Кучеров) 36

3:3 Киллорн (Хедман, Сергачев) 37

3:4 Хедман (Бельмар, Перри) 48

3:5 Кучеров (Пойнт) 50

3:6 Бельмар (Марун, Перри) 51

Вратари: Гиллис 24/30, Доус 2/2 – Ан. Василевский 22/25.

«Баффало» – «Айлендерс» – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

1:0 Окпосо (Икин, Фицджеральд) 11

1:1 Палмиери (Ао, Бовилье) 13

2:1 Томпсон (Козенс) 22

2:2 Ли (Барзэл, Хара) 28

3:2 Так (Далин, Кребс) 41

3:3 Палмиери (Добсон, Ли) 50

4:3 Олофссон (Козенс, Кребс) 58

5:3 Йокихарью (Так) 59

6:3 Олофссон (Козенс) 60

Вратари: Токарски 30/33 – Сорокин 35/39.

«Нэшвилл» – «Вашингтон» – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

0:1 Снайвли (Орлов, Шири) 5

1:1 МакКэррон (Фаббро, Йоси) 43

1:2 Дженсен (Хагелин, Хэтэуэй) 44

1:3 Овечкин (Уилсон, Карлсон) 45

1:4 Овечкин 59

Вратари: Сарос 24/27 – Самсонов 33/34.

«Колорадо» – «Даллас» – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

0:1 Павелски (Сегин, Робертсон) 19

0:2 Робертсон (Хаканпя, Павелски) 25

1:2 Маккиннон (Ньюхук, Макар) 26

1:3 Павелски (Хинтц, Сегин) 33

1:4 Сегин (Павелски, Бенн) 59

Вратари: Францоуз 16/19 – Эттинджер 46/47.

«Калгари» – «Коламбус» – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

1:0 Гадбрэнсон (Лучич) 3

2:0 Линдхольм 17

2:1 Боквист (Дженнер, Лайне) 18

3:1 Ткачак (Линдхольм, Годро) 36

4:1 Дюбе (Манджипани) 40

5:1 Ружичка (Задоров, Льюис) 47

5:2 Веренски (Курали, Нюквист) 49

6:2 Тоффоли (Линдхольм, Годро) 52

Вратари: Владарж 18/20 – Мерзликин 35/41.

«Лос-Анджелес» – «Эдмонтон» – 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)

1:0 Калиев (Лемье) 17

1:1 Макдэвид (Пулюярви) 38

1:2 Нюджент-Хопкинс (Райан, Фогеле) 48

2:2 Дано (Даути, Арвидссон) 52

2:3 Ямамото (Кэйн, Драйзайтль) 56

2:4 Хайман (Бэрри, Макдэвид) 59

2:5 Кэйн (Сиси) 60

Вратари: Петерсен 24/27 – Майк Смит 30/32.

Рене Тер Велде
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