Василий Уткин – о назначении Ротенберга в СКА: «Настолько возмутительно, что даже восхитительно»

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Бывший российский комментатор, а сейчас блогер Василий Уткин в своем телеграмм-канале прокомментировал назначение на пост главного тренера СКА вице-президента «Газпромбанка» Романа Ротенберга:

Настолько возмутительно, что даже восхитительно. Посмешище в олимпийский год.

Если бы он прямо сегодня возглавил не СКА, а ЦСКА, это не было бы ни возмутительнее, ни восхитительнее».