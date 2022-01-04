Одного из лидеров КХЛ возглавит никогда профессионально не игравший в хоккей вице-президент Газпромбанка
Василий Уткин – о назначении Ротенберга в СКА: «Настолько возмутительно, что даже восхитительно»
Бывший комментатор в саркастической манере прокомментировал выбор тренера питерскими «армейцами»
Фото: РБК
Бывший российский комментатор, а сейчас блогер Василий Уткин в своем телеграмм-канале прокомментировал назначение на пост главного тренера СКА вице-президента «Газпромбанка» Романа Ротенберга:
«Какой же он неуемный парень. Не, ну это ж надо. Впрочем, у него даже имен целых три. Майкл Оливер Роман Ротенберг – главный тренер СКА.
Настолько возмутительно, что даже восхитительно. Посмешище в олимпийский год.
Если бы он прямо сегодня возглавил не СКА, а ЦСКА, это не было бы ни возмутительнее, ни восхитительнее».
Ранее Уткин заявил, что мечтает увидеть футбольный матч сборных России и Украины.
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