Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс 1:5 Окончен
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
нет важных матчей
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
20:00 Регле - Фрелунда -:- Запланирован
21:30 Ред Булл Мюнхен - Таппара -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Краматорск - СК Сокол -:- Запланирован
19:00 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерс 4:1 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:30 Оттава Сенаторс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
Хоккей (11 событий из 21) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован

Василий Уткин – о назначении Ротенберга в СКА: «Настолько возмутительно, что даже восхитительно»

Бывший комментатор в саркастической манере прокомментировал выбор тренера питерскими «армейцами»
Хоккей КХЛ
14:22
Василий Уткин – о назначении Ротенберга в СКА: «Настолько возмутительно, что даже восхитительно»
Фото: РБК

Бывший российский комментатор, а сейчас блогер Василий Уткин в своем телеграмм-канале прокомментировал назначение на пост главного тренера СКА вице-президента «Газпромбанка» Романа Ротенберга:

«Какой же он неуемный парень. Не, ну это ж надо. Впрочем, у него даже имен целых три. Майкл Оливер Роман Ротенберг – главный тренер СКА.

Настолько возмутительно, что даже восхитительно. Посмешище в олимпийский год.

Если бы он прямо сегодня возглавил не СКА, а ЦСКА, это не было бы ни возмутительнее, ни восхитительнее».


Ранее Уткин заявил, что мечтает увидеть футбольный матч сборных России и Украины.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Уткин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

Суперлига. «Краматорск» – СК «Сокол». Видео трансляция
Суперлига. «Краматорск» – СК «Сокол». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
15:02
Лига чемпионов. «Ред Булл Мюнхен» – «Таппара». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Ред Булл Мюнхен» – «Таппара». Видео трансляция
Лига чемпионов
15:02
Василий Уткин – о назначении Ротенберга в СКА: «Настолько возмутительно, что даже восхитительно»
Василий Уткин – о назначении Ротенберга в СКА: «Настолько возмутительно, что даже восхитительно»
КХЛ
14:22
Суперлига. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция
Суперлига. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
13:05
Лига чемпионов. «Регле» – «Фрелунда». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Регле» – «Фрелунда». Видео трансляция
Лига чемпионов
12:55
Сегодня в Лиге чемпионов сыграют первые полуфинальные матчи
Превью Сегодня в Лиге чемпионов сыграют первые полуфинальные матчи
Лига чемпионов
10:48
Глава НХЛ признался, что более 20 лет убеждает МОК перенести хоккей на летнюю Олимпиаду
Глава НХЛ признался, что более 20 лет убеждает МОК перенести хоккей на летнюю Олимпиаду
Пекин-2022
07:59
Одного из лидеров КХЛ возглавит никогда профессионально не игравший в хоккей вице-президент Газпромбанка
Одного из лидеров КХЛ возглавит никогда профессионально не игравший в хоккей вице-президент Газпромбанка
КХЛ
07:45
«Рейнджерс» в домашних стенах устроили разгром «Эдмонтону»
«Рейнджерс» в домашних стенах устроили разгром «Эдмонтону»
НХЛ
07:38
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости