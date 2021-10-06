Важнейший матч евросезона. «Донбассу» нужны три очка в матче с «Клагенфуртом»

Дончане сыграют последний домашний матч в группе

Превью

Фото - Вадим Шамдан

Для чемпиона Украины «Донбасса» наступает главное время сезона, хотя он еще только недавно стартовал. Для того, чтобы продолжить участие в хоккейной Лиге чемпионов подопечным Павла Микульчика нужно набрать достаточное количество очков с чемпионом Австрии – «Клагенфуртом».

Сколько будет достаточно? В идеале – две победы в основное время и шесть очков. Тогда «Донбасс» не будет зависеть от результатов матчей конкурентов и практически со стопроцентной вероятностью выйдет в плей-офф с первого места. Если же самый надежный сценарий не получится осуществить, нужно будет следить за тем, как будут обстоять дела в двухматчевом противостоянии «Рунгстеда» и «Руана».

Фото - Вадим Шамдан Фото - Вадим Шамдан

Не стоит забывать и о том, что «Клагенфурт» тоже до конца еще не решил свои задачи – для выхода в плей-офф австрийцам нужно добрать одно или два очка, поэтому нельзя сказать, что в будущих матчах соперник будет без мотивации. Все четыре матча в этом сезоне в главном евротурнире «Клагенфурт» выиграл, но в домашних встречах побеждал «Руан» и «Рунгстед» только за пределами основного времени.

При этом, на данный момент «Клагенфурт» пропустил меньше всех в этой Лиге чемпионов – всего четыре шайбы за четыре матча. Все встречи от звонка до звонка в воротах австрийской команды отыграл датчанин Себастьян Дам.

Несмотря на то, что начало сентября получилось для «Клагенфурта» ударным в Лиге чемпионов, во внутреннем чемпионате действующий обладатель титула потерпел три поражения кряду перед визитом в Киев, прервав неудачную серию только в последнем матче победой над «Иннсбруком» со счетом 6:3. На данный момент команда Петри Матикайнена находится в середине турнирной таблицы регулярного чемпионата.

«Любой противник должен быть по зубам, все будет зависеть от нас, – сказал перед игрой Микульчик. – Конечно, посмотрели и разобрали их последние игры, особенно три игры. В день игры с командой еще какие-то моменты обговорим. На самом деле, противник очень сильный: технически оснащены, передачи, броски, хорошо катаются, защитники очень часто подключаются вперед, но с любым соперником нужно играть. Все будет зависеть от нас, как мы правильно сыграем».

Фото - Вадим Шамдан Фото - Вадим Шамдан

Не растерял форму канадский нападающий Ник Петерсен, который на данный момент является лучшим бомбардиром «Клагенфурта» как в Лиге чемпионов (3+4), так и в чемпионате Австрии (4+4). Также продолжают очень результативно играть словенец Рок Тичар и еще один канадец Мэт Фрейзер.

«Донбасс» полторы недели назад потерпел первое поражение в новом сезоне чемпионата, в скандальном матче уступив на выезде «Кременчугу». Дальше команда Павла Микульчика обыграла «Рулав Одд» и «Краматорск», причем в последнем матче было очень непросто – соперник, по словам главного тренера, доставил вполне лигочемпионский отпор фавориту.

В Лиге чемпионов пока что дончане добыли только одну победу – дома над «Руаном, – но дважды проиграли за пределами основного времени, добрав два очка. По дополнительным показателям «Донбасс» уступает «Рунгстеду», поэтому в матчах против «Клагенфурта» команде Микульчика нужно набирать больше очков, чем датчане, но при этом нельзя списывать со счетов и «Руан», который уступает «Донбассу» и «Рунгстеду» только одно очко, и тоже может запрыгнуть в плей-офф.

Фото - Вадим Шамдан Фото - Вадим Шамдан

Лучшими бомбардирами «Донбасса» в этой Лиге чемпионов являются нападающие первого звена: Андрей Бирюков (2+2), Андрей Сигарев (1+2) и Олег Шишлянников (1+2).

Букмекеры выделяют небольшим фаворитом этого матча «Клагенфурт» – коэффициент на победу австрийцев в основное время 2,26. «Чистая» победа «Донбасса» оценивается в 2,75, ничья в основные 60 минут – в 4,10.

Матч «Донбасс» – «Клагенфурт» состоится сегодня, 6 октября. Начало – в 19:30. Прямая трансляция на телеканале XSPORT стартует с предматчевой студии в 19:05.