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«Вегас» минимально уступил «Чикаго», «Монреаль» обыграл «Рейнджерс»

«Даллас» не справился с «Аризоной», «Сиэтл» проиграл «Лос-Анджелесу»
Хоккей НХЛ
09:00
«Вегас» минимально уступил «Чикаго», «Монреаль» обыграл «Рейнджерс»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» – «Филадельфия» – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 6 Дюбуа (Моррисси, Коннор)

2:0 – 28 Элерс (Уилер, Коннор)

3:0 – 36 Уилер (Элерс)

4:0 – 60 Коннор

Вратари: Комри 35/35 – Сандстрем 23/26.

«Рейнджерс» – «Монреаль» – 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

0:1 – 19 Пелинг (Лагессон, Пеццетта)

1:1 – 25 Ривс (Руни, Немет)

1:2 – 40 Петри (Андерсон, Дворак)

2:2 – 45 Ватрано (Гудроу)

2:3 – 53 Хоффман (Эдмундсон, Сузуки)

3:3 – 56 Строум (Гудроу)

3:4 – 60 Петри (Дворак)

Вратари: Георгиев 20/24 – Монтембо 24/27.

«Даллас» – «Аризона» – 3:4 (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)

1:0 – 5 Хаканпя (Сегин, Линделль)

2:0 – 14 Сегин (Павелски, Робертсон)

3:0 – 23 Хейсканен (Павелски, Клингберг)

3:1 – 44 Строльман (Хэйтон, Шмалц)

3:2 – 48 Гостисбеер

3:3 – 53 Хэйтон (Гостисбеер, Кессел)

3:4 – 62 Бойд (Хэйтон, Капобьянко)

Вратари: Уэджвуд 33/37 – Сятери 26/29.

«Чикаго» – «Вегас» – 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, Б 1:0)

1:0 – 17 Рэддиш (Лафферти)

1:1 – 18 Амадио (Стивенсон, Теодор)

2:1 – 20 Рэддиш (Курашев, Лафферти)

2:2 – 24 Мартинес (Стивенсон)

3:2 – 26 Джонс

3:3 – 38 Пачиоретти (Стивенсон, Макнэбб)

Вратари: Ланкинен 37/40 – Томпсон 37/40.

«Сиэтл» – «Лос-Анджелес» – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

1:0 – 19 Макканн (Гурде)

2:0 – 23 Донато (Соуси, Эберле)

2:1 – 31 Виларди (Моверар, Лизотт)

2:2 – 34 Дано (Атанасиу, Арвидссон)

3:2 – 35 Эберле (Донато, Бенирс)

3:3 – 38 Мур (Виларди, Рой)

3:4 – 43 Андерссон (Лемье)

3:5 – 59 Атанасиу (Андерсон, Виларди)

Вратари: Грубауэр 23/27 – Дж. Куик 37/40.

Рене Тер Велде
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