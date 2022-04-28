«Вегас» минимально уступил «Чикаго», «Монреаль» обыграл «Рейнджерс»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» – «Филадельфия» – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
1:0 – 6 Дюбуа (Моррисси, Коннор)
2:0 – 28 Элерс (Уилер, Коннор)
3:0 – 36 Уилер (Элерс)
4:0 – 60 Коннор
Вратари: Комри 35/35 – Сандстрем 23/26.
«Рейнджерс» – «Монреаль» – 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
0:1 – 19 Пелинг (Лагессон, Пеццетта)
1:1 – 25 Ривс (Руни, Немет)
1:2 – 40 Петри (Андерсон, Дворак)
2:2 – 45 Ватрано (Гудроу)
2:3 – 53 Хоффман (Эдмундсон, Сузуки)
3:3 – 56 Строум (Гудроу)
3:4 – 60 Петри (Дворак)
Вратари: Георгиев 20/24 – Монтембо 24/27.
«Даллас» – «Аризона» – 3:4 (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)
1:0 – 5 Хаканпя (Сегин, Линделль)
2:0 – 14 Сегин (Павелски, Робертсон)
3:0 – 23 Хейсканен (Павелски, Клингберг)
3:1 – 44 Строльман (Хэйтон, Шмалц)
3:2 – 48 Гостисбеер
3:3 – 53 Хэйтон (Гостисбеер, Кессел)
3:4 – 62 Бойд (Хэйтон, Капобьянко)
Вратари: Уэджвуд 33/37 – Сятери 26/29.
«Чикаго» – «Вегас» – 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, Б 1:0)
1:0 – 17 Рэддиш (Лафферти)
1:1 – 18 Амадио (Стивенсон, Теодор)
2:1 – 20 Рэддиш (Курашев, Лафферти)
2:2 – 24 Мартинес (Стивенсон)
3:2 – 26 Джонс
3:3 – 38 Пачиоретти (Стивенсон, Макнэбб)
Вратари: Ланкинен 37/40 – Томпсон 37/40.
«Сиэтл» – «Лос-Анджелес» – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
1:0 – 19 Макканн (Гурде)
2:0 – 23 Донато (Соуси, Эберле)
2:1 – 31 Виларди (Моверар, Лизотт)
2:2 – 34 Дано (Атанасиу, Арвидссон)
3:2 – 35 Эберле (Донато, Бенирс)
3:3 – 38 Мур (Виларди, Рой)
3:4 – 43 Андерссон (Лемье)
3:5 – 59 Атанасиу (Андерсон, Виларди)
Вратари: Грубауэр 23/27 – Дж. Куик 37/40.
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