НХЛ из-за COVID-19 приостановит сезон
«Вегас» не смог одолеть «Тампу» в единственном матче игрового дня НХЛ
Лучшие моменты – в видеообзоре
«Вегас» – «Тампа-Бэй» / Фото - reviewjournal.comВ ночь с 21 на 22 декабря в НХЛ состоялся лишь один матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» не без проблем переиграла «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» – «Тампа-Бэй» 3:4 (1:1, 2:2, 0:1, 0:0)
0:1 Фортье (Сергачев) 06:05
1:1 Стоун (Пасиоретти, Теодор) 09:26 ГБ
2:1 Стоун (Стивенсон) 21:41
3:1 Руа (Теодор, Уайтклауд) 28:10
3:2 Белльмар (Перри, Марун) 37:07
3:3 Чирелли (Киллорн, Богосян) 37:50
3:4 Стэмкос (Хедман, Палат) 50:13 ГБ
Вратари: Броссуа 15/19 – Ан. Василевский 38/41, Б.Эллиотт