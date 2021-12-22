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«Вегас» не смог одолеть «Тампу» в единственном матче игрового дня НХЛ

Лучшие моменты – в видеообзоре
Хоккей НХЛ
08:59
«Вегас» не смог одолеть «Тампу» в единственном матче игрового дня НХЛ
«Вегас» – «Тампа-Бэй» / Фото - reviewjournal.com
В ночь с 21 на 22 декабря в НХЛ состоялся лишь один матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» не без проблем переиграла «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3.
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Тампа-Бэй» 3:4 (1:1, 2:2, 0:1, 0:0) 
 
0:1 Фортье (Сергачев) 06:05

1:1 Стоун (Пасиоретти, Теодор) 09:26 ГБ

2:1 Стоун (Стивенсон) 21:41

3:1 Руа (Теодор, Уайтклауд) 28:10

3:2 Белльмар (Перри, Марун) 37:07

3:3 Чирелли (Киллорн, Богосян) 37:50

3:4 Стэмкос (Хедман, Палат) 50:13 ГБ

Вратари: Броссуа 15/19 – Ан. Василевский 38/41, Б.Эллиотт

Владимир Кириченко
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Теги

Регулярный чемпионат (НХЛ) Результаты (НХЛ) Вегас Голден Найтс Тампа-Бэй Лайтнинг

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