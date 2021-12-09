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03:00 Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
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«Вегас» обыграл «Даллас», «Колорадо» разбил «Рейнджерс»

«Бостон» по буллитам уступил «Ванкуверу», «Нью-Джерси» забросил три безответные шайбы в ворота «Филадельфии»

Хоккей НХЛ
09:12
«Вегас» обыграл «Даллас», «Колорадо» разбил «Рейнджерс»
Фото: Вегас

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Даллас» 5:4 (0:1, 2:2, 3:1)

Шайбы:

0:1 Робертсон (Хинц, Клингберг) 09:30 ГБ

1:1 Стоун (Пьетранджело, Хаг) 20:19

1:2 Сегин (Бенн, Сутер) 22:05 ГБ

1:3 Павелски (Клингберг, Робертсон) 27:42 ГБ

2:3 Маршессо (Пьетранджело, Карлссон) 36:36

2:4 Павелски (Хинц, Секера) 48:56

3:4 Амадио (Колесар, Теодор) 49:59

4:4 Стоун (Коглан, Пасиоретти) 54:47

5:4 Пасиоретти (Стоун, Хаг) 55:54

Вратари: Ленер – Холтби


«Ванкувер» – «Бостон» 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Бесер (Миллер, Хьюз), 35:01, ГБ

1:1 Бержерон (Пастрняк, Койл), 44:51, ГБ

2:1 Миллер, 65:00, ПБ

Вратари: Демко – Суэймен.


«Рейнджерс» – «Колорадо» 3:7 (2:1, 0:5, 1:1)

Шайбы:

0:1 Рантанен (Кадри, Тэйвз) 04:11

1:1 Труба (Панарин, Ривз) 06:56

2:1 Лундквист (Хитил, Труба) 18:15 ГБ

2:2 Маккиннон (Ландеског, Жирар) 24:48

2:3 Кадри (Макар, Ничушкин) 26:11

2:4 Ньюхук (Жирар, Тэйвз) 30:42 ГБ

2:5 О'Коннор (Кадри, Макдермид) 37:14

2:6 О'Коннор 37:36

3:6 Хитил (Лафренье, Миллер) 51:52

3:7 Рантанен (Джонсон, Обе-Кюбель) 53:25

Вратари: Гуска – Кемпер, Юханссон


«Нью-Джерси» – «Филадельфия» 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Братт (Хишир, Сиверсон), 25:30

2:0 Мерсер (Смит, Братт), 31:35, ГБ

3:0 Маклеод (Хьюз, Шарангович), 59:30, ПВ

Вратари: Блэквуд – Харт (56:31 – 59:30).


Карен Агабекян
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Филадельфия Флайерс Нью-Джерси Девилз Колорадо Эвеланш Нью-Йорк Рейнджерс Бостон Брюинс Ванкувер Кэнакс Даллас Старз Вегас Голден Найтс

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