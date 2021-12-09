«Вегас» обыграл «Даллас», «Колорадо» разбил «Рейнджерс»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» – «Даллас» 5:4 (0:1, 2:2, 3:1)
Шайбы:
0:1 Робертсон (Хинц, Клингберг) 09:30 ГБ
1:1 Стоун (Пьетранджело, Хаг) 20:19
1:2 Сегин (Бенн, Сутер) 22:05 ГБ
1:3 Павелски (Клингберг, Робертсон) 27:42 ГБ
2:3 Маршессо (Пьетранджело, Карлссон) 36:36
2:4 Павелски (Хинц, Секера) 48:56
3:4 Амадио (Колесар, Теодор) 49:59
4:4 Стоун (Коглан, Пасиоретти) 54:47
5:4 Пасиоретти (Стоун, Хаг) 55:54
Вратари: Ленер – Холтби
«Ванкувер» – «Бостон» 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Бесер (Миллер, Хьюз), 35:01, ГБ
1:1 Бержерон (Пастрняк, Койл), 44:51, ГБ
2:1 Миллер, 65:00, ПБ
Вратари: Демко – Суэймен.
«Рейнджерс» – «Колорадо» 3:7 (2:1, 0:5, 1:1)
Шайбы:
0:1 Рантанен (Кадри, Тэйвз) 04:11
1:1 Труба (Панарин, Ривз) 06:56
2:1 Лундквист (Хитил, Труба) 18:15 ГБ
2:2 Маккиннон (Ландеског, Жирар) 24:48
2:3 Кадри (Макар, Ничушкин) 26:11
2:4 Ньюхук (Жирар, Тэйвз) 30:42 ГБ
2:5 О'Коннор (Кадри, Макдермид) 37:14
2:6 О'Коннор 37:36
3:6 Хитил (Лафренье, Миллер) 51:52
3:7 Рантанен (Джонсон, Обе-Кюбель) 53:25
Вратари: Гуска – Кемпер, Юханссон
«Нью-Джерси» – «Филадельфия» 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Братт (Хишир, Сиверсон), 25:30
2:0 Мерсер (Смит, Братт), 31:35, ГБ
3:0 Маклеод (Хьюз, Шарангович), 59:30, ПВ
Вратари: Блэквуд – Харт (56:31 – 59:30).
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