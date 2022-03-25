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«Вегас» разобрался с «Нэшвиллом», «Монреаль» минимально проиграл «Флориде»

«Айлендерс» уверенно обыграл «Детройт», «Лос-Анджелес» не справился с «Чикаго»
Хоккей НХЛ
25 марта 08:00
«Вегас» разобрался с «Нэшвиллом», «Монреаль» минимально проиграл «Флориде»
Фото: inquirer.com

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» – «Флорида» – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

1:0 Сузуки (Уайдман, Кофилд) 2

1:1 Барков (Жиру, Хегг) 2

1:2 Марчмент 22

2:2 Эванс (Хоффман, Романов) 27

2:3 Дюклер (Юбердо, Чиарот) 28

2:4 Райнхарт (Жиру, Юбердо) 48

3:4 Байрон (Армия, Дворак) 57

Вратари: Аллен 38/42 – Найт 28/31.

«Бостон» – «Тампа-Бэй» – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

0:1 Хэйгл (Палат) 28

1:1 Пастрняк (Линдхольм, Хаула) 30

1:2 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) 44

2:2 Пастрняк (Клифтон, Хаула) 49

3:2 Пастрняк (Хаула, Холл) 56

Вратари: Сваймен 22/24 – Ан. Василевский 36/39.

«Каролина» – «Даллас» – 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, Б 0:1)

0:1 Бенн (Клингберг, Радулов) 22

1:1 Нидеррайтер (Шей) 27

2:1 Трочек (Терявяйнен, Ахо) 43

2:2 Хинтц (Робертсон, Павелски) 44

3:2 Нидеррайтер (Котканиеми, Шей) 51

3:3 Хинтц (Павелски, Робертсон) 52

Вратари: Андерсен 12/15 – Уэджвуд 44/47.

«Айлендерс» – «Детройт» – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

1:0 Бовилье (Ли) 2

2:0 Вальстром (Пелек, Барзэл) 17

3:0 Нелсон (Барзэл, Ли) 32

4:0 Бэйли (Пажо, Палмиери) 42

4:1 Сутер (Бертуцци, Гронек) 54

5:1 Нелсон (Ли, Бовилье) 55

5:2 Ганье (Врана) 56

Вратари: Сорокин 37/39 – Грайсс 13/16, Неделькович 8/10.

«Виннипег» – «Оттава» – 2:5 (1:1, 0:0, 1:4)

1:0 Моррисси (Уилер, Шайфли) 9

1:1 Ткачак (Норрис, Зуб) 15

1:2 Эннис (Тирни, Жозеф) 53

1:3 Уайт (Бреннстрем, Штюцле) 55

1:4 Браун (дель Зотто, Штюцле) 56

2:4 Коннор (Шайфли, Дюбуа) 58

2:5 Ткачак (Уотсон, дель Зотто) 59

Вратари: Хеллибак 28/32 – Форсберг 22/24.

«Миннесота» – «Ванкувер» – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

0:1 Хорват (Босер, Экман-Ларссон) 5

1:1 Капризов (Зукарелло-Асен, Хартман) 9

2:1 Фиала 22

2:2 Миллер (Петтерссон, Хьюз) 48

3:2 Эрикссон Эк (Брудин, Капризов) 62

Вратари: Тэлбот 26/28 – Демко 33/36.

«Сент-Луис» – «Филадельфия» – 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

0:1 Конекны (Ходжсон, Коннотон) 7

0:2 Браун (Типпет, Йорк) 15

1:2 Тарасенко (Перрон, О′Райлли) 22

1:3 Конекны (Йорк, Хэйс) 33

2:3 Торопченко (Браун) 37

2:4 Ходжсон (Хэйс) 52

2:5 Фараби (ван Римсдайк) 58

Вратари: Биннингтон 22/26 – М.Джонс 26/28.

«Эдмонтон» – «Сан-Хосе» – 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

0:1 Карлссон (Майер, Гертл) 22

1:1 Ямамото (Кит, Маклауд) 25

2:1 Драйзайтль 28

3:1 Брассар (Бушар, Пулюярви) 47

3:2 Гертл (Карлссон, Майер) 48

4:2 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) 54

5:2 Кэйн (Ямамото, Макдэвид) 58

Вратари: Майк Смит 28/30 – Кяхкенен 36/40.

«Вегас» – «Нэшвилл» – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

1:0 Янмарк-Нюлен (Стивенсон, Пьетранжело) 2

2:0 Руа 14

3:0 Дадонов (Стивенсон, Маршессо) 24

3:1 Форсберг (Джохансен, Йоси) 26

4:1 Айкел (Дадонов, Маршессо) 29

5:1 Стивенсон (Маршессо, Айкел) 55

6:1 Пьетранжело (Дадонов, Руа) 58

Вратари: Томпсон 35/36 – Сарос 44/50.

«Лос-Анджелес» – «Чикаго» – 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0)

0:1 Кэйн (Густафссон, Дебринкат) 17

1:1 Мур (Дурзи) 23

1:2 Дебринкат (Кэйн, Строум) 33

2:2 Дано (Дурзи, Копитар) 37

2:3 Лафферти (Джонс, Рэддиш) 39

3:3 Дано (Дурзи, Арвидссон) 50

Вратари: Дж. Куик 28/31 – Делиа 43/46.

Рене Тер Велде
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