«Вегас» уничтожил «Сент-Луис», «Коламбус» в овертайме дожал «Даллас»
Результаты и видеообзоры матчей игрового дня в НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» – «Сан-Хосе» 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 Кейн, 6:16,
1:1 Джонс (Шаттенкирк, Лундестрем), 25:38,
1:2 Лабанк (Хертл, Ферраро), 26:33,
1:3 Гамбрелл (Донато, Леонард), 42:07,
Вратари: Миллер – Джонс.
«Ванкувер» – «Эдмонтон» 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
1:0 Хорват, 32:59, ГБ,
1:1 Драйзайтль (Нюджент–Хопкинс, Макдэвид), 36:59, ГБ,
2:1 Майерс (Бенн, Хегландер), 49:23,
Вратари: Демко – Коскинен.
«Сент-Луис» – «Вегас» 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)
0:1 Теодор (Маршессо, Карлссон), 4:01,
0:2 Стоун (Пачиоретти, Теодор), 41:32,
1:2 Блэй (Тарасенко, Фолк), 44:39,
1:3 Пачиоретти (Стивенсон, Макнэбб), 47:25,
1:4 Стоун (Пачиоретти, Стивенсон), 52:09,
1:5 Так (п.в.), 59:30,
Вратари: Хуссо – Флери.
«Торонто» – «Виннипег» 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
0:1 Эпплтон (Лаури, Копп), 21:41,
1:1 Маззин (Марнер), 25:03, ГМ,
2:1 Нюландер (Торнтон, Холл), 27:12,
2:2 Штястны (Шайфли, Стэнли), 36:34,
2:3 Лаури (Эпплтон, Демело), 47:39,
2:4 Элерс (Пионк, Копп), 54:34, ГБ,
2:5 Шайфли (Моррисси, Уилер), 56:32, ГБ,
Вратари: Андерсен – Броссуа.
«Нью-Джерси» – «Айлендерс» 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
1:0 Заха (Палмиери, Мюррей), 6:37,
1:1 Вальстрем, 17:58,
2:1 Куокканен (Шарангович, Зэйджак), 21:04,
2:2 Беллоуз (Барзал, Эберле), 41:59,
2:3 Беллоуз (Эберле), 45:10,
Вратари: Блэквуд – Варламов.
«Калгари» – «Монреаль» 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
1:0 Монахэн (Ритчи), 5:38,
2:0 Монахэн (Ткачак, Линдхольм), 13:56, ГБ,
3:0 Баклунд (Манджапане, Лучич), 27:20,
3:1 Питри (Друэн, Эдмундсон), 34:20,
Вратари: Маркстрем – Прайс.
«Флорида» – «Чикаго» 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
0:1 Хагель (Кубалик, Кампф), 20:28,
1:1 Барков (Дюклер, Уигар), 27:46,
2:1 Верхэге (Уигар, Барков), 31:00,
3:1 Ватрано (Типпетт, Гудас), 32:19,
4:1 Барков (Дюклер, Верхэге), 50:01,
4:2 Боквист (Кит, Кейн), 58:28,
Вратари: Бобровский – Ланкинен.
«Тампа-Бэй» – «Нэшвилл» 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
1:0 Джонсон (Чернак, Коулман), 6:55,
2:0 Жозеф (Чернак, Стэмкос), 18:35,
3:0 Киллорн (Палат, Хедман), 22:24, ГБ,
3:1 Тренин (Арвидссон), 32:02,
4:1 Пойнт (Сергачев), 38:48,
4:2 Каррье (Тренин, Оливье), 43:17,
4:3 Хаула (Ярнкрок, Казинс), 45:03, ГБ,
5:3 Коулман (Гудроу, Джонсон), 50:02,
6:3 Чирелли (п.в., Макдона, Палат), 58:26,
Вратари: Василевский – Ринне.
«Баффало» – «Питтсбург» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
0:1 Гюнцель (Малкин, Летанг), 36:37, ГБ,
0:2 Кросби (п.в., Летанг), 59:07,
0:3 Янковски (п.в., Блюгерс, Танев), 59:44,
Вратари: Хаттон – Десмит.
«Филадельфия» – «Вашингтон» 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)
0:1 Спронг (Врана, Кузнецов), 4:40,
0:2 Хагелин (Дженсен, Хэтэуэй), 13:21,
1:2 ван Римсдайк, 22:36,
1:3 Дженсен (Хагелин), 23:05,
2:3 Патрик (Ворачек, Санхейм), 25:47,
2:4 Овечкин (Бэкстрем, Карлсон), 33:10, ГБ,
2:5 Дауд (Хэтэуэй, Карлсон), 44:25,
3:5 Гостисбеер (Кутюрье, Конекны), 53:07, ГБ,
4:5 Жиру (Ворачек, Санхейм), 57:03,
Вратари: Эллиотт (Харт) – Самсонов.
«Коламбус» – «Даллас» 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
1:0 Доми (Рослович, Бемстрем), 09:07,
1:1 Коглиано (Факса, Олексиак), 16:44,
1:2 Секера (Коглиано, Комо), 27:17,
2:2 Аткинсон (Доми, Рослович), 36:45,
3:2 Фолиньо (Веренски), 37:45,
3:3 Гурьянов (Дикинсон, Бенн), 45:08,
4:3 Веренски (Бьоркстранд, Рослович), 64:55,
Вратари: Мерзликинс – Эттингер.
Результаты матчей предыдущего игрового дня.
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