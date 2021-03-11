«Вегас» уступил «Миннесоте», «Эдмонтон» разгромил «Оттаву», продлив серию побед до 3-х матчей
Результаты всех поединков игрового дня
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» – «Аризона» 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 Саад (Бураковски, Тэйвз), 1:23,
1:1 Питлик (Чикран, Келлер), 38:05,
2:1 Ландескуг (Жирар), 64:22,
Вратари: Грубауэр – Раанта.
«Эдмонтон» – «Оттава» 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)
1:0 Нурс (Драйзайтль, Бэрри) 03:52,
2:0 Хайра (Шор) 05:57,
3:0 Драйзайтль (Бэрри, Смит) 12:08 ГБ,
4:0 Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) 13:26,
5:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) 27:01 ГБ,
6:0 Нил (Чиассон) 28:03,
7:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) 47:35,
7:1 Дадонов (Уотсон, Райлли) 51:11,
Вратари: Смит – Мюррей.
«Миннесота» – «Вегас» 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)
1:0 Эрикссон Эк 00:19,
1:1 Коглан (Руа) 01:42,
2:1 Капризов (Цуккарелло, Бьюгстад) 41:18 ГБ,
3:1 Эрикссон Эк (Гринвей, Фолиньо) 45:54,
4:1 Суси (Штурм, Ро) 47:41,
4:2 Коглан (Мартинес, Стивенсон) 54:00,
4:3 Коглан (Теодор, Стоун) 57:50 ГБ,
Вратари: Кяхкенен – Флери (Томпсон).
«Анахайм» – «Лос-Анджелес» 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
0:1 Кемпе 03:46 ГБ,
0:2 Копитар (Руа, Даути) 25:20 ГБ,
1:2 Стил (Шаттенкирк, Делорье) 25:39,
1:3 Кемпе (Лизотт, Мур) 34:55,
1:4 Атанасиу (Виларди, Картер) 41:27,
1:5 Иафалло 53:57,
Вратари: Гибсон – Гросеник.
«Ванкувер» – «Монреаль» 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
0:1 Котканиеми (Тоффоли) 15:34,
0:2 Перри (Эванс, Байрон) 22:09,
1:2 Босер ( Миллер, Хьюз) 24:54 ГБ,
1:3 Уэбер (Андерсон, Друэн) 34:11 ГБ,
1:4 Петри (Тоффоли, Котканиеми) 46:36,
1:5 Дано (Армия, Эдмундсон) 53:49,
Вратари: Демко – Прайс.
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