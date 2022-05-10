Відомі суперники України на наступному чемпіонаті світу
Визначилися команди які замінять Польщу та Сербію
22:59
Збірна України з хокею на наступному чемпіонаті світу в дивізіоні 1В зіграє з Румунією, Японією, Естонією та Китаєм.
Цього року на чемпіонаті світу суперниками України були Польща, Японія, Естонія та Сербія. По його завершенні поляки піднялися у дивізіон 1A, а Сербія опустилася на дивізіон нижче.
З дивізіону 1A до України опустилася Румунія, а з дивізіону 2A піднявся Китай.
Нагадаємо, цього року на чемпіонаті світу Україна посіла третє місце.
Комментарии 0