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«Виннипег» обыграл «Миннесоту» в матче с девятью шайбами, «Вегас» «всухую» уступил «Колорадо»

«Флорида» добыла волевую победу в овертайме над «Каролиной»
Хоккей НХЛ
08:39
«Виннипег» обыграл «Миннесоту» в матче с девятью шайбами, «Вегас» «всухую» уступил «Колорадо»
Фото: Twitter Джетс

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Колорадо» 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы:

0:1 Ландеског (Макар, Тэйвз) 40:41
0:2 Рантанен (Маккиннон, Макар) 55:45 ГБ

Вратари: Томпсон – Кемпер.

«Калгари» – «Анахайм» 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 Дюбе (Андерссон, Монахэн) 05:34
2:0 Линдхольм (Ткачак, Андерссон) 12:55 ГБ
2:1 Милано (Люндестрем, Фаулер) 21:35
3:1 Линдхольм (Андерссон, Годро) 23:43
4:1 Ткачак (Годро, Льюис) 24:24 ГБ
4:2 Люндестрем () 44:26 ГМ
5:2 Годро (Линдхольм, Ткачак) 56:48
6:2 Мэнджапани (Дюбе, Монахэн) 57:51

Вратари: Маркстрем – Столарз.

«Каролина» – «Флорида» 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 Теравайнен (Ахо, Славин) 19:14
1:1 Барков (Юбердо, Экблад) 33:09
2:1 Дианджело (Стаал, Нидеррайтер) 43:13
2:2 Райнхарт (Уигар, Экблад) 59:11
2:3 Экблад (Юбердо, Барков) 60:16

Вратари: Андерсен – Бобровский.

«Виннипег» – «Миннесота» 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)

Шайбы:

0:1 Эрикссон (Сперджен, Бродин) 10:29
1:1 Шайфли (Уилер) 31:20
2:1 Шайфли (Моррисси, Уилер) 39:48 ГБ
3:1 Шайфли (Уилер, Диллон) 41:07
4:1 Перфетти (Шмидт, Стэнли) 42:23
4:2 Цуккарелло (Капризов, Хартман) 44:20
5:2 Коннор (Перфетти) 50:02
5:3 Куликов (Капризов, Цуккарелло) 56:46
6:3 Штясны (Уилер, Шайфли) 57:50

Вратари: Хеллебак – Тэлбот.

Олег Шумейко-младший
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