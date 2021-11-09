Лялька: «Сборной Украины уже пора показывать результат, хватит уже сидеть в засаде»

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Форвард сборной Украины и «Донбасса» Виталий Лялька рассказал XSPORT, что для него значит представлять страну на чемпионате мира:



Атмосфера и настрой – все на хорошем, позитивном уровне. Приятно возвращаться в сборную, где играют твои старые товарищи. Мы всегда ждем друг друга, встречи приятные.

Мы уже играли с этими командами. Смотрели некоторые игры, поэтому все понятно. Команды сильные, играют на хорошем уровне. Индивидуально игроки там сильные, так что неплохо с ними поиграть. Возможно взять у них что-то, опыта какого-то набраться. Чему-нибудь и они у нас поучатся.

Нужно подготовиться на чемпионат мира на таком турнире. Нам уже пора показывать результат, хватит уже сидеть в засаде.

Все соскучились по атмосфере чемпионата мира. Представлять страну на планетарном первенстве – это нечто. Каждый едет сюда не за деньги, а потому что патриот своей страны. Ты хочешь показать, что твоя страна должна расти и развиваться. Мы должны приносить награды своей державе, призовые места.

Хоть график и насыщенный, но мы должны подстраиваться под такой календарь, ведь это наша работа. В некоторых чемпионатах в два раза больше игр. И ничего страшного.