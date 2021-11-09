Лялька: «Сборной Украины уже пора показывать результат, хватит уже сидеть в засаде»
Форвард сборной Украины и «Донбасса» Виталий Лялька рассказал XSPORT, что для него значит представлять страну на чемпионате мира:
Времени действительно мало – за два дня подготовиться особо не удастся. Все в сжатый срок тренер попытался вместить, но этого мало. Все выкладываются и постараются показать хороший результат на турнире. Думаю, что тренировки там еще будут. У нас много теории и тактики – наставник пытается донести как можно больше. Но информации очень много, нужно больше времени.
Атмосфера и настрой – все на хорошем, позитивном уровне. Приятно возвращаться в сборную, где играют твои старые товарищи. Мы всегда ждем друг друга, встречи приятные.
Мы уже играли с этими командами. Смотрели некоторые игры, поэтому все понятно. Команды сильные, играют на хорошем уровне. Индивидуально игроки там сильные, так что неплохо с ними поиграть. Возможно взять у них что-то, опыта какого-то набраться. Чему-нибудь и они у нас поучатся.
Нужно подготовиться на чемпионат мира на таком турнире. Нам уже пора показывать результат, хватит уже сидеть в засаде.
Все соскучились по атмосфере чемпионата мира. Представлять страну на планетарном первенстве – это нечто. Каждый едет сюда не за деньги, а потому что патриот своей страны. Ты хочешь показать, что твоя страна должна расти и развиваться. Мы должны приносить награды своей державе, призовые места.
Хоть график и насыщенный, но мы должны подстраиваться под такой календарь, ведь это наша работа. В некоторых чемпионатах в два раза больше игр. И ничего страшного.
12 и 13 ноября сборной Украины проведет товарищеские матчи против Италии и Венгрии соответственно. А уже в апреле 2022 года выступит на чемпионате мира в Дивизионе 1B.
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